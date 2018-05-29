Москва, 29 мая, 2018, 11:29 — ИА Регнум. В Госдуме настаивают на расследовании роста цен на бензин в России.

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За прошлую неделю в России заметно выросли цены на бензин, свидетельствуют данные информационно-аналитического центра «Кортес».

"Эта ситуация требует тщательного расследования! Не исключено, что подорожание топлива — лишь начало искусственной «ценовой войны» против России, которую развязывают внутренние экономические диверсанты при поддержке западных центров», — написал депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в соцсети.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, парламентарии уверены, что цены на бензин растут в результате стратегически неверных шагов, которые предпринимает правительство, — снижение акцизов проблему не решит.