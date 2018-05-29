Москва, 29 мая, 2018, 11:26 — ИА Регнум. В Москве 28 мая состоялась встреча главы Россельхознадзора с советником министра сельского хозяйства Армении. Ключевой темой диалога сторон стал вопрос обеспечения армянской стороной фитосанитарной безопасности поставляемых в Россию томатов, сообщается на сайте Россельхознадзора.

Теплица

Отмечено, что в мае на территорию России поступило 450 автомобилей с томатами из Армении общей массой порядка 9200 тонн. При этом в 27 случаях Россельхознадзором выявлено поступление томатов, зараженных опасным для России вредным карантинным организмом томатной молью.

Ранее Россельхознадзор посредством официального запроса обращал внимание армянских коллег на необходимость определения в Армении зон, свободных от указанного карантинного организма, и поставок томатов в Россию исключительно с безопасных в фитосанитраном отношении территорий Армении. Аналогичное пожелание было высказано и ходе текущей встречи.

Советник министра сельского хозяйства Армении заверил российскую сторону о принятии соответствующих мер в кратчайшие сроки.

Россельхознадзор обращается к представителям СМИ с просьбой не политизировать вопрос поставок томатов с территории Армении в Россию. Все аспекты указанной тематики носят исключительно технический характер, направленный на выполнение надзорным органом своих прямых функций в части обеспечения фитосанитарного благополучия российской территории.

На заседании правительства Армении 24 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян отчитал главу государственной службы безопасности пищевых продуктов страны за то, что тот получал письма из Россельхознадзора и не сообщал об этом премьеру. Речь шла о том, что ранее в Россию из Армении поступила партия томатов, в которых Россельхознадзор обнаружил томатную моль. Помидоры вернули экспортеру, который их очистил, переработал и снова экспортировал.

Глава государственной службы безопасности пищевых продуктов Армении сообщил премьеру, что инцидент касался лишь одной компании, которая экспортирует товары. После того как российской стороной был поднят вопрос, по его словам, контроль был ужесточен.

25 мая Россельхознадзор заявил, что больше трети турецких предприятий, начавших поставлять томаты в Россию с 1 мая 2018 года, нарушают фитосанитарные нормы и требования Евразийского экономического союза.

«В продукции одиннадцати компаний из числа тех, которые не были ранее проинспектированы Россельхознадзором, выявлены нарушения норм и требований законодательства ЕАЭС и России», — говорилось в сообщении.

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