Снижение акцизов «не остановит роста цен на бензин»
Москва, 29 мая, 2018, 11:23 — ИА Регнум. Цены на бензин растут в результате стратегически неверных шагов, которые предпринимает правительство. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 мая заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Валерий Гартунг («Справедливая Россия»).
Цены на бензин в среднем по стране за неделю выросли почти на один рубль. Так, с 21 по 25 мая цена бензина АИ-92 выросла на 76 коп., а АИ-95 стал дороже на 79 коп. Между тем, ранее вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что правительство планирует с 1 июля 2018 года снизить акцизы на бензин (на 3 тыс. рублей) и дизельное топливо (на 2 тыс. рублей). Такая мера позволит удержать рост цен на бензин, считают в правительстве. Однако Валерий Гартунг такой подход считает стратегически неверным.
По его словам, в росте цен на бензин есть две глобальные причины. Во-первых, налоговый маневр правительства по снижению экспортных пошлин и увеличению налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Такие действия увеличивают доходность экспорта и снижают доходность для продаж на внутреннем рынке, что провоцирует рост цен.
«Вторая причина — монополизация рынка. У нас оптовый рынок топлива монополизирован. И когда оптовые цены растут, через какой-то промежуток времени 2−3 месяца автоматически растет розница. Нужно отменять налоговый маневр и демонополизировать рынок. Но правительство выбрало третий вариант — решило снизить акцизы, то есть за счет бюджета покрыть аппетиты монополистов и покрыть ошибки своих ранее принятых решений. Но эта мера не решит фундаментальные причины роста цен на бензин, она ничего не меняет. Это ситуативная реакция правительства и стратегически неверный подход к решению проблемы», — объясняет Гартунг.