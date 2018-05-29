Москва, 29 мая, 2018, 11:23 — ИА Регнум. Цены на бензин растут в результате стратегически неверных шагов, которые предпринимает правительство. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 мая заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Валерий Гартунг («Справедливая Россия»).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бензин

Цены на бензин в среднем по стране за неделю выросли почти на один рубль. Так, с 21 по 25 мая цена бензина АИ-92 выросла на 76 коп., а АИ-95 стал дороже на 79 коп. Между тем, ранее вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что правительство планирует с 1 июля 2018 года снизить акцизы на бензин (на 3 тыс. рублей) и дизельное топливо (на 2 тыс. рублей). Такая мера позволит удержать рост цен на бензин, считают в правительстве. Однако Валерий Гартунг такой подход считает стратегически неверным.

По его словам, в росте цен на бензин есть две глобальные причины. Во-первых, налоговый маневр правительства по снижению экспортных пошлин и увеличению налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Такие действия увеличивают доходность экспорта и снижают доходность для продаж на внутреннем рынке, что провоцирует рост цен.

«Вторая причина — монополизация рынка. У нас оптовый рынок топлива монополизирован. И когда оптовые цены растут, через какой-то промежуток времени 2−3 месяца автоматически растет розница. Нужно отменять налоговый маневр и демонополизировать рынок. Но правительство выбрало третий вариант — решило снизить акцизы, то есть за счет бюджета покрыть аппетиты монополистов и покрыть ошибки своих ранее принятых решений. Но эта мера не решит фундаментальные причины роста цен на бензин, она ничего не меняет. Это ситуативная реакция правительства и стратегически неверный подход к решению проблемы», — объясняет Гартунг.