Минск, 29 мая, 2018, 11:21 — ИА Регнум. Аэропорт Минска в 2017 году стал победителем конкурса, проводящегося ежегодно ассоциацией «Аэропорт» гражданской авиации стран-членов СНГ, сообщает 29 мая БЕЛТА.

Vasyatka1 Минский аэропорт

Согласно сообщению, национальный аэропорт Минска победил в номинации «Лучший аэропорт стран-участниц СНГ» по итогам 2017 года. Аэрорпт оценивали по развитой маршрутной сети, по безопасности полетов, по качеству обслуживания пассажиров, по объемам перевозок и другим параметрам.

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Напомним, в 2017 году аэропорт Минска обслужил более 4 млн пассажиров — это на 20% больше, чем в 2016 году. Также было обслужено порядка 24,5 тыс. самолетов, что больше на 6,5% аналогичного показателя в 2016 году.