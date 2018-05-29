Москва, 29 мая, 2018, 11:11 — ИА Регнум. Более половины москвичей (54%) собираются прийти, а выборы мэра Москвы в сентябре 2018 года, в том числе «скорее всего, буду голосовать» 25% опрошенных, «совершенно точно, буду голосовать на выборах» 29%. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центра».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Уверены, что не буду голосовать на выборах градоначальника 15%. Сомневаюсь, что буду голосовать 13%,. Не знают, буду голосовать или нет 14% москвичей.

Согласно опросу. «коренные москвичи», проживающие в Москве с рождения, по-прежнему относятся к Собянину несколько хуже остальных жителей столицы.

При этом Собянин занимает пятое место среди политиков, пользующихся наибольшим доверием москвичей (после Владимира Путина (53%), Сергея Лаврова (15%), Владимира Жириновского (14%) и Сергея Шойгу (14%)). Собянину доверяют 10% опрошенных москвичей.

Опрос проведен 20 апреля-3 мая 2018 года по репрезентативной выборке населения Москвы среди 512 человек в возрасте 18 лет и старше методом личного интервью.

Подробнее: На выборах мэра Москвы за Собянина намерены голосовать 34% граждан

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, фаворитом предстоящей предвыборной гонки на выборах мэра Москвы является Сергей Собянин. Если бы выборы мэра столицы состоялись в ближайшее воскресенье, то за Собянина проголосовали 34% москвичей. За Юрия Лужкова и Илью Варламова отдали бы голоса лишь по 1%.

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