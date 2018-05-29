Котбус, Германия, 29 мая, 2018, 10:57 — ИА Регнум. В Германии фанаты клуба «Энерги Коттбус» устроили шествие в капюшонах, которые были похожи на те, что носили члены ку-клукс-клана. Об этом 28 мая сообщает Reuters.

Ку-клукс-клан в США. 1922

Фанаты прошли по городу в честь выхода клуба в третий дивизион чемпионата Германии. При этом они несли баннер с надписью «Возвышение дьяволов», написанный готическим шрифтом.

Отмечается, что в клубе назвали бесчеловечным поведение фанатов и уточнили, что если удастся установить личности болельщиков, то им пожизненно запретят посещать матчи команды. Полиция уже начала расследование инцидента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2017 года фанаты сборной Германии выкрикивали лозунги с нацистским содержанием во время отборочного матча чемпионата мира против сборной Чехии.

Несколько сотен ультраправых немецких фанатов нарушили минуту молчания, с которой началась игра, скандировали оскорбительные кричалки и нацистские лозунги.