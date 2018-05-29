Ярославль, 29 мая, 2018, 10:55 — ИА Регнум. В Ярославле приступили к исследованию объемов продуктов переработки сажи — так называемых «зеленых масел». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Бурение скважин

На территории бывшего сажевого завода началось исследование объемов залегания «зеленых масел»

Напомним, тема «экологической бомбы», заложенной на берегу Волги, была поднята общественностью год назад. Большой резонанс в городе вызвала публикация выдержек из доклада заместителя заведующего лабораторией сажевого сырья, члена общественного экологического совета при губернаторе Ярославской области Сергея Капустина. Он сообщил, что в земле на площадке бывшего сажевого завода находится около 16 тысяч тонн масла. По мнению Капустина, нефтепродукты постепенно просачиваются сквозь грунт и попадают в воду, при этом ниже по течению находится водозабор «Ярославльводоканала».

Региональные власти пообещали взять эту серьезную проблему на контроль и заняться ее решением. И вот на территории бывшего сажевого завода в районе Юбилейного моста в Ярославле начались работы по оценке объемов «зеленого масла». Они проводятся в рамках соглашения между правительством области и ГК «Корпорация «ГазЭнергоСтрой», которое на прошлой неделе на Петербургском международном экономическом форуме подписал губернатор Дмитрий Миронов.

Как сообщают в правительстве, на территории бывшего сажевого заволда пробурят шесть скважин, не менее 50 метров каждая, чтобы выяснить глубину залегания «зеленых масел», объем и степень его проникновения в грунт. Три из них подрядная организация ООО «Геокомплекс» уже сделала. На основе проведенных изысканий компания совместно с правительством Ярославской области предложит практические решения по ликвидации этой проблемы.

«Землю из этих скважин проанализируют в лаборатории. Эти исследования лягут в основу проекта по утилизации «зеленых масел». Будем добиваться его включения в федеральную программу «Чистая страна», — сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Работы планируется завершить до конца июня. По результатам исследований будет подготовлен отчет, который станет основой для проекта утилизации «зеленых масел».