В Ярославле начали исследовать объемы залежей «зеленого масла»
Ярославль, 29 мая, 2018, 10:55 — ИА Регнум. В Ярославле приступили к исследованию объемов продуктов переработки сажи — так называемых «зеленых масел». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.
На территории бывшего сажевого завода началось исследование объемов залегания «зеленых масел»
Напомним, тема «экологической бомбы», заложенной на берегу Волги, была поднята общественностью год назад. Большой резонанс в городе вызвала публикация выдержек из доклада заместителя заведующего лабораторией сажевого сырья, члена общественного экологического совета при губернаторе Ярославской области Сергея Капустина. Он сообщил, что в земле на площадке бывшего сажевого завода находится около 16 тысяч тонн масла. По мнению Капустина, нефтепродукты постепенно просачиваются сквозь грунт и попадают в воду, при этом ниже по течению находится водозабор «Ярославльводоканала».
Региональные власти пообещали взять эту серьезную проблему на контроль и заняться ее решением. И вот на территории бывшего сажевого завода в районе Юбилейного моста в Ярославле начались работы по оценке объемов «зеленого масла». Они проводятся в рамках соглашения между правительством области и ГК «Корпорация «ГазЭнергоСтрой», которое на прошлой неделе на Петербургском международном экономическом форуме подписал губернатор Дмитрий Миронов.
Как сообщают в правительстве, на территории бывшего сажевого заволда пробурят шесть скважин, не менее 50 метров каждая, чтобы выяснить глубину залегания «зеленых масел», объем и степень его проникновения в грунт. Три из них подрядная организация ООО «Геокомплекс» уже сделала. На основе проведенных изысканий компания совместно с правительством Ярославской области предложит практические решения по ликвидации этой проблемы.
«Землю из этих скважин проанализируют в лаборатории. Эти исследования лягут в основу проекта по утилизации «зеленых масел». Будем добиваться его включения в федеральную программу «Чистая страна», — сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
Работы планируется завершить до конца июня. По результатам исследований будет подготовлен отчет, который станет основой для проекта утилизации «зеленых масел».