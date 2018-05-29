Симферополь, 29 мая, 2018, 10:53 — ИА Регнум. В Симферополе хотят лишить лицензии недобросовестную управляющую компанию ООО «МУП «ЖЭК», неоднократно замешанную в многочисленных скандалах. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры РК 29 мая по итогам проверки.

Константин Коровин. На берегу моря в Крыму. 1909

«Установлено, что управляющей компанией ООО «МУП «ЖЭК», обслуживающей 34 многоквартирных дома, ненадлежащим образом исполняются обязанности по содержанию общего имущества… Имеют место разрушение элементов конструкций и облицовки, захламление бытовым и строительным мусором, течи во внутридомовой системе водоснабжения, беспорядочное размещение кабельно-проводниковой продукции», — уточнили в надзорном ведомстве.

Прокуратура направила информацию в инспекцию по жилищному надзору РК для решения вопроса об аннулировании лицензии управляющей компании, а также возбудила в отношении её главного инженера дело об административном правонарушении. Виновному назначен штраф 50 тысяч рублей.

Напомним, в октябре 2017 года ООО «МУП «ЖЭК» из-за долга в 950 тысяч рублей перед компанией «Экоград» спровоцировал образование мусорной свалки возле многоэтажного дома в Симферополе. Помимо этого добропорядочные клиенты компании, исправно платившие по счетам, остались без тепла в минувший отопительный сезон. О жалобах крымчан на работу управляющих компаний, как сообщало ИА REGNUM, не раз обращал внимание и глава республики Сергей Аксенов, который в декабре прошлого года заявил о намерении пропустить «через мелкое сито» УК.