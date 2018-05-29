В Симферополе лишают лицензии безалаберную управляющую компанию
Симферополь, 29 мая, 2018, 10:53 — ИА Регнум. В Симферополе хотят лишить лицензии недобросовестную управляющую компанию ООО «МУП «ЖЭК», неоднократно замешанную в многочисленных скандалах. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры РК 29 мая по итогам проверки.
«Установлено, что управляющей компанией ООО «МУП «ЖЭК», обслуживающей 34 многоквартирных дома, ненадлежащим образом исполняются обязанности по содержанию общего имущества… Имеют место разрушение элементов конструкций и облицовки, захламление бытовым и строительным мусором, течи во внутридомовой системе водоснабжения, беспорядочное размещение кабельно-проводниковой продукции», — уточнили в надзорном ведомстве.
Прокуратура направила информацию в инспекцию по жилищному надзору РК для решения вопроса об аннулировании лицензии управляющей компании, а также возбудила в отношении её главного инженера дело об административном правонарушении. Виновному назначен штраф 50 тысяч рублей.
Напомним, в октябре 2017 года ООО «МУП «ЖЭК» из-за долга в 950 тысяч рублей перед компанией «Экоград» спровоцировал образование мусорной свалки возле многоэтажного дома в Симферополе. Помимо этого добропорядочные клиенты компании, исправно платившие по счетам, остались без тепла в минувший отопительный сезон. О жалобах крымчан на работу управляющих компаний, как сообщало ИА REGNUM, не раз обращал внимание и глава республики Сергей Аксенов, который в декабре прошлого года заявил о намерении пропустить «через мелкое сито» УК.