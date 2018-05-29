Москва, 29 мая, 2018, 10:51 — ИА Регнум. На сегодняшний день фаворитом предстоящей предвыборной гонки на выборах мэра Москвы является действующий градоначальник Сергей Собянин. Если бы выборы мэра столицы состоялись в ближайшее воскресенье, то за Собянина проголосовали 34% москвичей. За Юрия Лужкова и Илью Варламова отдали бы голоса лишь по 1% опрошенных. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центра».

Александр Горбаруков ИА REGNUM В бубен. Собянин

Отношение москвичей к Сергею Собянину улучшается. 50% населения столицы относится к градоначальнику «хорошо». 39% относятся «средне». О «плохом» отношении заявили порядка 9% москвичей. В 2017 году соответствующие доли составляли 44%, 32%, 18%.

По мнению большинства жителей Москвы, будущий мэр, вне зависимости от того, кто победит на выборах должен решить такие проблемы, как дороги (16%), проблемы транспорта, развитие общественного транспорта (14%), благоустройство города и дворов, чистота (14%), доступность здравоохранения (13%), рост тарифов ЖКХ (12%).

Опрос проведен 20 апреля-3 мая 2018 года по репрезентативной выборке населения Москвы среди 512 человек в возрасте 18 лет и старше методом личного интервью.

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Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая на праздновании дня рождения проекта «Активный гражданин» мэр Москвы Сергей Собянин заявил о намерении участвовать в выборах главы города в сентябре 2018 года.

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