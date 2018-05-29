Псков, 29 мая, 2018, 10:50 — ИА Регнум. Псковское областное собрание депутатов на ближайшей сессии 31 мая рассмотрит вопрос о поддержке обращения Архангельского областного собрания депутатов в Минсельхоз России о мерах по ограничению объёмов ввозимого в страну сухого молока и защите внутреннего рынка. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Псковского собрания депутатов, к этой теме депутаты региона обращаются уже во второй раз: в марте Псковское областное собрание поддержало обращение депутатов Татарии о сложной ситуации на рынке молочной продукции.

Didgeman Молочные бидоны

«Однако за прошедшие месяцы положение в отрасли только ухудшилось: закупочные цены на молоко снизились ниже его себестоимости», — отметил председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного собрания Андрей Козлов.

Сам он является директором ОАО «Красное знамя», одним из направлений деятельности предприятия является производство молока. По его словам, с начала 2018 года падение стоимости молока в регионе составило от трёх до пяти рублей за литр, в зависимости от жирности. Снижение закупочных цен на молоко до уровня себестоимости его производства и ниже, по мнению депутата, «путь в никуда».

Одной из причин сложившейся ситуации эксперты в отрасли называют импортирование в Россию большого количества сухого молока, при этом в магазинах появляется всё больше фальсификата — продукции, произведённой из сухого молока.

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По мнению Андрея Козлова, необходимо повысить эффективность работы контрольных органов, а также принять экономические меры — увеличить пошлину на ввоз сухого молока.

«Когда делать восстановленное молоко станет невыгодно, рынок сам отрегулирует стоимость натурального сырья», — уверен депутат.

Напомним, в мартовском обращении на имя председателя правительства РФ Дмитрия Медведева региональные законодатели предлагают федеральному правительству провести государственные закупочные интервенции молочной продукции, а также повысить эффективность работы по выявлению фальсифицированной, некачественной молочной продукции на потребительском рынке.

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