Анкара, 29 мая, 2018, 10:40 — ИА Регнум. Вашингтон стремится использовать свои многоцелевые истребители F-35, 116 которых планируют приобрести ВВС Турции, для оказания давления на Анкару, пишет Берил Дедеоглу в статье для турецкого издания The Daily Sabah.

MSgt John Nimmo Sr F-35

Соответствующий законопроект, запрещающий поставки этих новейших летательных аппаратов США в Турцию, находится в нескольких шагах от того, чтобы стать законом. По словам конгрессменов, которые вносили его на рассмотрение, поставлять Анкаре технологии F-35 слишком рискованно, поскольку та приняла решение приобрести российские зенитно-ракетные комплексы С-400.

Иными словами, в Вашингтоне считают, что Турция стала проблемным союзником, поэтому там делают вид, что страна больше не соответствует «долгосрочным стратегическим интересам» США. Дедеоглу подчеркивает, что узнать наверняка, известно ли самому конгрессу, в чем состоят стратегические интересы США, непросто, поскольку предвидеть стратегические взгляды их президента Дональда Трампа невозможно.

Например, невозможно понять, является ли для США Россия сейчас врагом или другом. Если посмотреть на то, что делает Трамп, можно сказать, что Вашингтон служит интересам Москвы больше, чем кто бы то ни было еще. В этих условиях странно винить Турцию за попытки добиться сбалансированных отношений с Россией.

Более того, этим конгрессменам стоило бы попробовать понять, почему Турции нужно приобрести комплексы С-400. Тогда бы они узнали, что союзники Анкары по НАТО не проявляли особого рвения в том, чтобы размещать на территории Турции свои системы Patriot. Когда же их все же поставляли, их сразу же выводили. Более того, существующий в Европа противоракетный щит не защищает всю территорию Турции, поэтому со стороны Анкары вполне нормально добиваться своих целей.

Более того, подчеркивает автор, обострение отношений между Вашингтоном и Анкарой в большей степени играет на руку не Москве, а ЕС, ряд стран которого предпочли бы, чтобы у Турции не было иного выбора, кроме как сотрудничать с европейским блоком.

Напомним, 18 апреля помощник государственного секретаря США Уэсс Митчелл отметил, что Турция из-за покупки ею российских зенитно-ракетных комплексов С-400 может оказаться под действием санкций в соответствии с «Законом о противодействии через санкции противникам Америки» (CAASTA).

В ответ на это Анкара пообещала принять соответствующие меры. В частности, недавно в турцких СМИ появилась информация, согласно которой в случае отказа Вашингтоном от поставки в Турцию многоцелевых истребителей F-35 Анкара может купить российские Су-57.

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