Москва, 29 мая, 2018, 10:42 — ИА Регнум. Хакерская группа Cobalt в мае 2018 года совершила две кибератаки на ведущие банки России и СНГ, сообщается 29 мая на сайте международной компании Group-IB, которая специализируется на кибербезопасности.

TheDigitalArtist Хакер

Так, первая атака была проведена 23 мая. Хакеры разослали банкам фишинговые письма от имени антивирусной компании «Лаборатория Касперского». Пользователь получил «жалобу» на английском языке о том, что с его компьютера якобы зафиксирована активность. Для того, чтобы скачать письмо, необходимо было пройти по ссылке, что привело бы к заражению компьютера сотрудника банка.

Вторая атака была зафиксирована 28 мая. По банкам были разосланы письма от имени Центрального Европейского банка, в котором содержалась ссылка на документ, якобы описывающий финансовые риски. В результате открытия эксплоита и успешной эксплуатации произойдет заражение и первичное «закрепление» вредоносной системы.

Как сообщало ИА REGNUM, хакерская активность с использованием вирусов-вымогателей группы Сobalt зафиксирована даже после ареста ее лидера правоохранительными органами Испании.

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