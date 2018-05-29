Торонто, Канада, 29 мая, 2018, 10:38 — ИА Регнум. Представление о том, что популярные витаминные добавки могут приносить пользу здоровью, является заблуждением, а соответствующие утверждения — маркетинговой уловкой, доказали канадские медики из Университета Торонто. Об этом 28 мая пишет Science Daily.

Витамины

«Мы были удивлены, обнаружив так мало положительных эффектов от наиболее распространенных добавок, которые употребляют люди», — объяснил ведущий автор исследования доктор Дэвид Дженкинс.

По его словам, заблуждение в основном касается поливитаминов, витамина D, кальция и витамина C, которые не наносят вреда организму, но также не несут никакой пользы. Получить результаты ученым позволило исследование отдельных контрольных испытаний, опубликованных с января 2012 года по октябрь 2017 года.

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