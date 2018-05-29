Витаминные добавки не несут пользы здоровью, выяснили ученые
Торонто, Канада, 29 мая, 2018, 10:38 — ИА Регнум. Представление о том, что популярные витаминные добавки могут приносить пользу здоровью, является заблуждением, а соответствующие утверждения — маркетинговой уловкой, доказали канадские медики из Университета Торонто. Об этом 28 мая пишет Science Daily.
«Мы были удивлены, обнаружив так мало положительных эффектов от наиболее распространенных добавок, которые употребляют люди», — объяснил ведущий автор исследования доктор Дэвид Дженкинс.
По его словам, заблуждение в основном касается поливитаминов, витамина D, кальция и витамина C, которые не наносят вреда организму, но также не несут никакой пользы. Получить результаты ученым позволило исследование отдельных контрольных испытаний, опубликованных с января 2012 года по октябрь 2017 года.
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