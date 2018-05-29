Ярославль, 29 мая, 2018, 10:24 — ИА Регнум. Спикер муниципалитета Ярославля Артур Ефремов опубликовал в социальных сетях пост, где он выражает поддержку заключенному под стражу депутату областной думы Павлу Дыбину. Его подозревают в коммерческом подкупе. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Артур Ефремов

На странице Павла Дыбина в соцсети стали появляться посты поддержки от его знакомых и друзей. Как правило, это обычные люди, малоизвестные в политических кругах. Тем неожиданнее было появление среди них председателя муниципалитета Ярославля Артура Ефремова.

«Этот пост о моем товарище Дыбине Павле. Мы вместе с ним участвовали на выборах в муниципалитет 2012 года, с этого момента мы совместно участвовали в общественно-политической жизни. За эти 6 лет Павел показал себя как Человек, который всегда поможет и поддержит, принципиальный политик, гражданин, ответственный и всегда держащий свое слово», — написал секретарь ярославского городского отделения партии «Единая Россия», председатель муниципалитета Артур Ефремов.

Спикер муниципалитета считает, что сегодняшние события — это испытание прежде всего для семьи и близких Павла Дыбина.

«В тяжелый момент важно знать, что ты не один. Татьяна, Алёна, Елизавета, Анатолий, мама, брат Александр, Анатолий Павлович — мы верим, что Павел должен быть на свободе, рядом со своей семьей», — пишет Артур Ефремов.

Среди известных людей, которые открыто поддержали Павла Дыбина, — председатель ярославского отделения ОНФ Игорь Ямщиков.

Помощница депутата рассказала, что ей поступает много звонков из Ярославля, Москвы, Саратова, других городов. Люди спрашивают, чем помочь и не верят в обвинения следствия. Так же звонят депутаты муниципалитета, областной думы и предлагают свою помощь. Избиратели, со слов помощницы, тоже не верят в виновность Павла Дыбина.

Как сообщало ранееИА REGNUM, депутат Ярославской областной думы Павел Дыбин был задержан по подозрению в совершении коммерческого подкупа. Решением Кировского районного суда он помещён под стражу на два месяца до 22 июля.