Якутск, 29 мая, 2018, 10:40 — ИА Регнум. Экс-глава Якутии Егор Борисов запомнился в республике в первую очередь тем, что перестал называться президентом, получив взамен статус Ил дархана: ничего выдающегося в регионе он не сделал. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал политолог региона Андрей Данилов, комментируя отставку руководителя республики.

Виктор Федоров Рядом с портретом Владимира Путина до 28 мая в Госсобрании висел портрет Егора Борисова

Читайте также: Глава Якутии Егор Борисов ушёл в отставку

Тем временем соцсети уже обходит фото пустого места на стене, где раньше висел портрета Егора Борисова. Как пояснил депутат госсобрания республики Виктор Фёдоров, фото сделано в одном из кабинетов регионального парламента. Портрет Владимира Путина висит, а вместо соседствовавшего с ним изображения Егора Борисова осталось только пятно на обоях.

«Оперативно сработали. Утром пришёл на работу в Госсобрание и на привычном месте не увидел портрета главы республики. Так проходит слава земная…», — прокомментировал опубликованное фото Виктор Фёдоров.

В комментариях к фотографии, на которой отсутствует портрет Борисова, якутяне шутят: «Самый супер товар дня — портрет Айсена Николаева. Отвечаю официально — у нас они закончились. Больше не звоните».

Читайте также: Врио главы Якутии Николаев будет удобным для федцентра: мнение

«Как-то шустро. Задуматься надо: такие шустрые нужны ли?», «Наверное, очередь стояла, кто первый снимет…», «Видимо с большой радости сняли портрет Егора Борисова. Когда человек у власти, в честь него стихи сочиняют, песни поют, а как только уходит — все следы убирают», «Грустно, когда после человека остаётся только пятно на стене», «Быстрая реакция чиновника — залог сохранить кресло. Такая логика, видимо», — также высказывают мнения якутяне.

Политолог Андрей Данилов, комментируя отставку Егора Борисова, напоминает, что «его слишком долго «уходили».

"Критики в адрес Борисова было всегда очень много, и оппозиция у него была довольно-таки сильная. Он так долго держался. Его постоянно уходили, а он оставался. Но сколько верёвочке не виться, — рассуждает политолог. — В этом году ему что-то совсем не везло. То случай с самолётом, то Павел Грудинин в республике много голосов набрал, то его федеральные чиновники оттеснили назад на Днях Дальнего Востока в Москве. Год действительно не задался. Но отдать ему должное стоит: очень долго держался».

Читайте также: Глава Якутии Борисов терял управление регионом: «Дальше было бы хуже»

Эксперт подчеркнул, что за время руководства Борисова регионом ничего выдающегося сделано не было, и запомнится он, скорее всего, тем, что перестал быть президентом региона, потому что во время его правления такое наименование для руководителей республик было отменено сверху.

«Борисов стал последним президентом республики и первым Ил дарханом. Федеральному центру он был выгоден», — также отметил Андрей Данилов.

Политолог полагает, что теперь Егор Борисов либо уйдёт работать в Совет Федерации, либо будет представлять республику в Госдуме.

Как сообщало ИА REGNUM, о своём уходе Егор Борисов объявил вчера, 28 мая, пояснив, что решение это принял добровольно из соображений трудности исполнения нового курса, заданного президентом России.

Читайте также: В Якутии — ураган: республика провожает Ил дархана Егора Борисова

Напомним также, что депутаты Госсобрания, откуда так быстро исчез портрет Егора Борисова, во время его управления регионом демонстрировали беспрецедентную покорность в принятии решений. Если депутаты вдруг собирались принять или даже принимали независимое решение, им напоминали, чем для них могут быть чреваты попытки взбрыкнуть. Региональными СМИ не раз озвучивались причины покорности парламентариев: многие из сидящих в Госсобрании имеют свой бизнес, который руководство региона при желании может если не прикрыть, то административным ресурсом повлиять на ход дел.

Читайте также: Жалкий и слабый: чем запомнится уходящий созыв Ил Тумэна