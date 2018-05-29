Лондон, 29 мая, 2018, 10:12 — ИА Регнум. В нескольких районах Великобритании леса и сады, окутанные белой паутиной, стали напоминать сцену из фильмов ужасов. Это явление природы связано с жизнедеятельностью многих тысяч гусениц, сообщила газета Daily Mail.

makamuki0 Гусеницы

По сведениям издания, оплетая деревья и кусты плотной паутиной, личинки насекомых защищаются от хищников на период окукливания. Отмечается, что подобный феномен часто встречается в британских лесах в конце весны, однако, как правило, не в таких масштабах.

Как сообщало 18 мая ИА REGNUM, причиной нашествия комаров в Воронежской области стал особенно многоводный в этом году паводок — обилие влаги создало благоприятные условия для массового выплода насекомых. Ситуация с комариным «нашествием» находится на особом контроле областного управления Роспотребнадзора.

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