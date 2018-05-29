Кемерово, 29 мая, 2018, 10:01 — ИА Регнум. Начальника пожарных, тушивших возгорание в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове, Сергея Генина отправят на дополнительную психолого-психиатрическую экспертизу в Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени Сербского, сообщают «Вести-Кузбасс».

Иван Шилов ИА REGNUM Кемерово

По мнению адвокатов, у Генина могут наблюдаться определённые психологические изменения. Они не исключают, что начальнику караула кемеровской пожарно-спасательной части будет предъявлено обвинение в другой формулировке. Сейчас его подозревают в халатности. Как сказала адвокат Елена Киселева, его уже осматривали местные психологи, и они пришли к выводу о его полной вменяемости и отсутствии психических заболеваний, но усмотрели тяжёлое эмоциональное состояние.

Напомним, 11 апреля Следственный комитет возбудил в отношении Сергея Генина уголовное дело по статье 293.3 УК РФ (халатность). По версии следствия, он неверно руководил спасательной операцией в ТРЦ «Зимняя вишня», где 25 марта произошёл пожар, унёсший жизни 60 человек, большинство из которых — дети. По мнению следователей, «было утрачено время, которое могло быть использовано для эвакуации людей в безопасное место». СК считает, что жертвами халатности Генина якобы стали 37 человек. Сергей Генин свою вину не признаёт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на официальном сайте Сибирского регионального центра МЧС было опубликовано так называемое «письмо на волю» от Сергея Генина, которое он написал в СИЗО. В письме Генин делился своими мыслями о том, что после предъявления обвинения, он не хотел жить. Он отмечал, что обсуждал этот вопрос с врачами, пытавшимися убедить его в правильности действий. Письмо позже с сайта исчезло.

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Отметим, что по ходатайству следствия были арестованы глава ГУ МЧС России в Кемеровской области Александр Мамонтов и начальник отдела надзора деятельности и профилактической работы ГУ МЧС области Григорий Терентьев.

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Фигурантами по уголовным делам, возбуждённым после трагедии, проходят также управляющая торговым центром, гендиректор ТЦ, начальник инспекции Госстройнадзора области, техдиректор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», глава и сотрудник компании «Системный интегратор», сотрудник частного охранного предприятия.

На здание торгового комплекса «Зимняя вишня» наложен арест. До его снятия снос и дальнейшая застройка территории невозможны.