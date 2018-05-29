Ярославль, 29 мая, 2018, 10:01 — ИА Регнум. Тревожная информация о состоянии мусорного полигона «Скоково» и проблема зелёных масел бывшего сажевого завода на территории Ярославля вызывает резонные опасения жителей города в качестве воды поступающей в их квартиры. Корреспондент ИА REGNUM связался с крупнейшим водоснабжающим предприятием региона АО «Ярославльводоканал».

Фильтровальный зал Северной водопроводной станции АО «Ярославльводоканал»

На предприятии заявили, что опасения ярославцев понятны, но заверили в надёжности существующей системы контроля и очистки воды.

«Помимо поставок технической воды для нужд ярославских предприятий нашей главной задачей является обеспечение населения питьевой водой, отвечающей определенным санитарно-гигиеническим требованиям. Для это мы ежедневно анализируем качество исходной воды. Не только вода, которую мы подаём в жилые дома, но и вода которую мы забираем из Волги должна соответствовать определенным нормам ГОСТа и СанПиНа по химическим и бактериологическим показателям. В настоящий момент вода поступающая в наши очистные сооружения всем нормативам соответствует. Это не значит, что она чистая, и её, например, можно пить. Качество воды такое, с которым наши системы очистки успешно справляются», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM главный технолог АО «Ярославльводоканал» Светлана Паничева.

Очистка воды для городского водоснабжения на «Ярославльводоканале» осуществляется на трех водопроводных станциях: Центральной, Северной и Южной. Общая проектная производительность водопроводных станций составляет 335 тысяч кубических метров в сутки с тремя водозаборами из реки Волги. Технология очистки воды на всех станциях применяется классическая двухступенчатая: отстаивание — фильтрование. Использование реагентов (коагулянта, флокулянта, аммиачной воды) приводит к тому, что основные примеси в воде, включая допустимые концентрации тяжёлых металлов, при прохождении процессов коагуляции и флокуляции образуют комплексы соединений, которые выпадают в осадок в отстойниках, а мелкодисперсные примеси затем отфильтровываются. Обеззараживание же осуществляется хлорной водой.

«Ситуация, когда качество исходной речной воды будет ниже допустимого уровня, теоретически возможна. В этом случае предприятие будет вынуждено временно прекратить водозабор. Решение об этом принимают органы Роспотребнадзора. Однако на практике это маловероятно», — пояснила Паничева Светлана.

Главный технолог «Ярославльводоканала» отметила, что работающая на предприятии собственная лаборатория аккредитована в национальной системе аккредитации по 33 физико-химическим показателям, 5 бактериологическим, 2 паразитологическим и 2 радиологическим в питьевой воде и воде водоисточников.

«Мы ежедневно осуществляем контроль качества исходной и питьевой воды, а также контроль на всех стадиях очистки. Только в 2017 году лабораториями предприятия отобрано и проанализировано 9725 проб. Мы периодически проводим моделирование процессов коагулирования и хлорирования воды с целью выбора оптимальных безопасных доз реагентов. Проверяем и качество самих поставляемых нам реагентов», — рассказала корреспонденту начальник центральной лаборатории АО «Ярославльводоканал» Светлана Данилова.

В подтверждении своих слов на «Ярославльводаканале» ссылаются на Роспотребнадзор, который ежемесячно осуществляет отбор проб воды во всех резервуарах чистой воды и контрольных колонках для проведения соответствующих анализов: количество неудовлетворительных проб в резервуарах чистой воды водопроводных станций равно нулю.

Вишенкой на тортике весьма подробного и убедительного рассказа специалистов «Ярославльводоканала» являются 100 млн рублей, потраченных за последнее время предприятием на модернизацию и реконструкцию очистных систем.