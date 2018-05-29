Мехико, 29 мая, 2018, 10:00 — ИА Регнум. 102 политических деятеля погибли в Мексике с начала избирательной кампании в стране, согласно отчету аналитической группы Etellekt. Об этом сообщает агентство AVN 29 мая.

Цитата из к/ф «Рейд» реж Гарет Эванс. 2011. Индонезия, Франция, США Черта

С 8 сентября 2017 по 26 мая 2018 года были убиты 102 общественных деятеля, и еще 112 получили угрозы. 37 человек из числа погибших были кандидатами на выборные должности.

Кроме того, погибли еще 46 человек, имевших отношение к жертвам — родственники и близкие политиков. 16% тел были обнаружены со следами пыток и крайней жестокости.

Волна насилия в этом году на 385% превысила показатели во время избирательной кампании 2015 года, когда от рук организованной преступности погиб 21 человек. Выборы в местные органы власти, а также выборы президента пройдут в Мексике 1 июля.