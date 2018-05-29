Пекин, 29 мая, 2018, 09:56 — ИА Регнум. Власти Китая планируют снизить пошлины на импорт автомобилей и запчастей, в частности, пошлины на большинство автомобилей будут снижены с 25% до 15%, об этом 29 мая сообщило агентство «Автостат».

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По мнению министерства финансов КНР, данный шаг будет способствовать развитию автомобильного рынка страны, а иностранные компании получат возможность действовать на нём. Представители ряда мировых автопроизводителей уже отметили, что благодаря этому решению правительства их компании получат большие возможности.

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Напомним, ранее между США и Китаем возникла напряжённость в сфере торговых отношений, которую, в том числе, обозначил действующий президент США Дональд Трамп. Он указал на то, что размер пошлин в США и Китае отличается в 10 раз (в США пошлина на ввоз автомобилей находится на уровне 2,5%).