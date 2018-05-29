Москва, 29 мая, 2018, 09:52 — ИА Регнум. В ближайшее время Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) намерена проверить поставки сухого молока из Казахстана, сообщил журналистам глава ведомства Сергей Данкверт в кулуарах Генеральной ассамблеи Всемирной фермерской организации в Москве.

sk.ru Молоко

По его словам, в Казахстан будет направлено письмо с предложением в течение ближайших нескольких дней проверить предприятия, с которых в Россию поставляется сухое молоко.

Напомним, в апреле Россельхознадзор заявил об усилении контроля над молочной продукцией, поступающей из Казахстана, из-за значительного увеличения объема поставок в первом квартале этого года. По данным ведомства, за первые три месяца из Казахстана в Россию было поставлено около четырех тысяч тонн молочной продукции, что в сумме превышает объемы поставок за прошедшие пять лет.

Кроме того, Россельхознадзор по результатам инспекции белорусских предприятий — производителей продукции животного происхождения пришёл к заключению, что на территории республики действует система легализации продукции, запрещённой к ввозу в Россию.

Читайте также: Россельхознадзор: Минск создал систему легализации «санкционной» продукции