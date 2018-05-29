Ярославль, 29 мая, 2018, 09:46 — ИА Регнум. 29 мая губернатору Ярославской области будет направлено приглашение на санкционированный митинг, посвященный проблеме ввоза в регион мусора из Москвы и Московской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил лидер ярославских коммунистов Александр Воробьев.

Ярославская областная дума Дмитрий Миронов

«На встрече, которая проходила у меня с губернатором Дмитрием Мироновым, я обещал пригласить его на митинг. Сегодня, 29 мая, я направлю ему официальное приглашение», — сказал Александр Воробьев корреспонденту ИА REGNUM.

Напомним, митинг состоится 6 июня. Он будет уже четвертым по счету и первым санкционированным: администрация Кировского и Ленинского районов дала разрешение на проведение митинга в парке Мира по вопросу завоза в Ярославскую область московского мусора.