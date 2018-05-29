Астрахань, 29 мая, 2018, 09:45 — ИА Регнум. 30 граждан республик Средней Азии, а также один гражданин Республики Молдавия задержаны в приграничных районах Астраханской области сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области 28−29 мая. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства. Все задержанные нарушили миграционного законодательство РФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Все задержанные уже переданы сотрудникам полиции для отправки на родину. Для большинства из них въезд в Россию будет закрыт на длительное время — от трех до десяти лет.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе в приграничном Красноярском районе Астраханской области было задержано более 30 граждан Узбекистана, которые нарушили режим пребывания иностранных граждан на территории России. Все задержанные переданы правоохранительным органам для привлечения их к административной ответственности с последующим возможным административным выдворением из страны.