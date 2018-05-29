Москва, 29 мая, 2018, 09:41 — ИА Регнум. В Москве, Подмосковье и северной части Центрального федерального округа (ЦФО) 30 мая и 31 мая ожидается приход циклона из Скандинавии. Он принесёт в регион штормовые порывы ветра, сообщает Гидрометцентр РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

«В Москве и Московской области усиление северо-западного ветра до 17−22 м/с ожидается днем 30 мая, ветер с такой скоростью сохранится до середины ночи 31 мая», — отметили синоптики.

По сведениям метеослужбы, в Москве 29 мая воздух прогреется до +21…+23°C, а 30 мая — до +26…+28°C. 31 мая, а также 1 и 2 июня ожидается похолодание до +13…+17°C. Днём температура воздуха не превысит +7…+15°C, добавили в метеослужбе.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая в Москве зафиксирован рекордный уровень атмосферного давления в этот день. На метеостанции ВДНХ отмечен показатель в 1016, 2 гПа (гектапаскалей) или 762,2 мм ртутного столба. Таким образом, предыдущий рекорд, установленный 26 мая 1992 года (1012,3 гПа), оказался побит.

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