Пермь, 29 мая, 2018, 09:41 — ИА Регнум. В Перми родители, чьи дети учатся в школе-интернате № 12, намерены устроить протестную акцию в День защиты детей. Если мэрия не согласует мероприятие, то вместо массовой акции протеста пройдут одиночные пикеты. Родители настроены решительно. Как сообщает портал properm.ru, протестно настроенные родители требуют не закрывать школу.

Николай Богданов-Бельский. Сельская школа. 1890-е

Стоит отметить, что два месяца назад в интернете появилась петиция в защиту школы-интерната № 12. Авторы и их сторонники бьют тревогу. Они утверждают, что с января 2018 года пытаются достучаться до местной власти. Однако чиновники их не слышат. Учебный год завершается, но дети и родители уходят из школы в неопределенность. Они не знают, распахнет ли школа-интернат № 12 свои двери 1 сентября 2018 года.

Частное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат №12 среднего общего образования ОАО «РЖД» вошло в число 118 образовательных учреждений и четырех филиалов школ-интернатов, которые в соответствии с постановлением правительства РФ, по поручению совета директоров ОАО РЖД на 2017−2020 годы, должны реорганизовать. В связи с этим в Перми закрывается единственная школа-интернат ОАО «РЖД», говорится в петиции.

Это единственное образовательное учреждение Перми и Пермского края, в котором дети не только учатся, но и проживают, так как их родители имеют разъездной и сменный характер работы. А у многих детей, проживающих на дальних станциях, нет возможности посещать учебные учреждения по месту жительства.

«Почему объявленное президентом РФ Владимиром Путиным «десятилетие детства» начинается с беспощадного закрытия школ-интернатов ОАО «РЖД», которые нужны как гарант безопасности и защищенности наших детей? Кто возьмет на себя ответственность за них и за их здоровье, когда родители будут в рейсах и ночных сменах? Кто может гарантировать нам, что наши дети получат бесплатное и доступное образование, согласно Конституцией РФ. И неужели, избавившись от школ-интернатов, ОАО «РЖД» кардинально изменит финансовую ситуацию и улучшит социальный статус своих работников?» — вопрошают родители.

Обращение и просьба вмешаться в ситуацию адресованы губернатору Максиму Решетникову, главе Перми Дмитрию Самойлову и уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка Анне Кузнецовой.

По данным информресурсов, школа-интернат рассчитана на 300 детей. В 2016—2017 учебном году в школе обучались 168 детей, из них 130 — дети железнодорожников. Для того чтобы укомплектовать школу в соответствии с проектной мощностью, в прошлом году «РЖД» объявило дополнительный набор и приняло еще 122 ученика. Однако среди принятых было лишь 10 детей железнодорожников.

Именно невостребованность школы работниками РЖД и явилась одной и причин реорганизации образовательного учреждения. Между тем родители подчеркивают, что пермские школы в большинстве своем переполнены и их можно разгрузить за счёт школы-интерната № 12.

В начале 2018 года школу посетили чиновники мэрии. Тогда речь шла о возможности передачи здания на баланс муниципалитета. После осмотра здания в горадминистрации заявили о необходимости капитального ремонта и оценили работы в 118 млн рублей. Речь также шла о необходимости закрытия школы на два года в связи с этими ремонтными работами. Детей предложили перевести в ближайшую школу. Однако это учреждение перегружено, вместо 560 детей здесь учатся 1237 ребят. При переводе школьников из интерната нагрузка и вовсе будет зашкаливать.

Кроме того, встает вопрос о переводе в городскую школу детей, у которых нет городской прописки, а также вопрос присмотра за детьми во время разъездной работы родителей. В школу-интернат детей привозили в воскресенье вечером, а забирали в обед в пятницу. В обычных школах железнодорожникам и их сыновьям и дочерям таких условий не предоставят.

В департаменте образования Перми поясняют, что вопрос с родителями, которые не смогут забирать детей по причине выездного характера работы, будет решаться в индивидуальном порядке министерством образования и науки Пермского края. И если родители все же захотят, чтобы их дети продолжили обучение в Перми, то им придется решать вопрос с проживанием семьи, сообщает properm.ru.