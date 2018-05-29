Сочи, Краснодарский край, 29 мая, 2018, 09:35 — ИА Регнум. Защиту города Сочи от возможных террористических атак с моря во время проведения Чемпионата мира по футболу — 2018 обеспечат корабли Черноморского флота России, сообщает 29 мая газета «Известия» со ссылкой главное командование Военно-Морского флота РФ.

Mil.ru Корабли черноморского флота

Задачи по обеспечению безопасности города-курорта поставлены экипажам кораблей, базирующихся в Севастополе, Новороссийске и Анапе. Часть из них уже выдвинулась в районы патрулирования, другие — получили боевые распоряжения и приступят к выполнению задач по прибытии в районы назначения.

ЧМ-2018 стартует в России 14 июня и продлится до 15 июля. Матчи в Сочи пройдут на стадионе «Фишт» в период с 15 июня по 7 июля. В городе-курорте выступят сборные Германии, Испании, Португалии, Бельгии, Панамы, Австралии, Перу и Швеции.