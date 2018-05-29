Ярославль, 29 мая, 2018, 09:35 — ИА Регнум. Директор департамента охраны культурного наследия Ярославской области Дмитрий Турбин покидает свой пост. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили источники в региональном правительстве.

Правительство Ярославской области

Сегодня, 29 мая, у Дмитрия Турбина последний рабочий день. Эту информация нам подтвердили в самом департаменте. О причинах ухода Турбина со своего поста пока ничего не известно, связаться с ним нам пока не удалось. Напомним, новый департамент — охраны объектов культурного наследия — начал свою работу 1 июля 2015 года.

Он наделен полномочиями в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, которые ранее были возложены на комитет историко-культурного наследия департамента культуры Ярославской области.

Новую структуру возглавил Дмитрий Турбин, до этого момента занимавший должность советника губернатора Ярославской области.

Новость о том, что он уходит со своего поста, возможно, официально сообщат 30 мая на заседании регионального правительства. Тогда же станет понятно, кто займет этот пост.

Между тем ходят активные разговоры о том, что готов покинуть правительство и директор департамента дорожного хозяйства Евгений Моисеев.