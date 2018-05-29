Берлин, 29 мая, 2018, 09:24 — ИА Регнум. Без участия России странам ЕС невозможно разрешить ряд серьёзнейших международных проблем, считает вице-президент бундестага, член Социал-демократической партии Германии Томас Опперман. Об этом говорится в статье, которую немецкий политический деятель написал для газеты Frankfurter Allgemeine.

Бундестаг. Берлин

По его словам, государства Евросоюза должны вместе с Москвой работать над мирным урегулированием на Украине, над сдерживанием иранской угрозы для Израиля и над сохранением иранской ядерной сделки. По мнению Оппермана, послевоенное урегулирование в Сирии возможно только при сотрудничестве с Россией, а восстановить арабскую республику можно лишь вместе с ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что выход из ситуации с конфликтами на Украине и в Сирии можно найти лишь в случае совместных действий стран ЕС, России и США. Он подчеркнул, что без нахождения способа сотрудничать по этим вопросам разрешить кризисные ситуации подобного уровня не представляется возможным.

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