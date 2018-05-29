Пермь, 29 мая, 2018, 09:12 — ИА Регнум. Художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис за 2017 год заработал свыше 17 млн 350 тыс. рублей, данная информация опубликована на официальном сайте министерства культуры Пермского края, сообщает 29 мая корреспондент ИА REGNUM.

Цитата к/ф «Операция «Ы“ и другие приключения Шурика». реж. Леонид Гайдай. 1965. СССР Кто не работает, тот ест

По официальным данным, Курентзис не имеет собственности, но распоряжается предоставленным ему жилым домом площадью 360 кв. метров, а также квартирой площадью 29 кв. метров.

Исполнительный директор Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов за аналогичный период заработал 2 млн 466 тыс. рублей.

Напомним, Теодор Курентзис является художественным руководителем Пермского театра оперы и балета с 2011 года. Под его руководством театр претерпел значительные изменения, которые неоднозначно были восприняты жителями города.

Сторонники деятельности Курентзиса считают, что благодаря его музыкальному таланту город приобрел известность во всем мире, что положительно сказывается на развитии его экономики, в том числе за счет туризма.

Противники критикуют его за резкое сокращение репертуара театра, а также за предпочтение гастрольной деятельности выступлениям в Перми, где он за весь сезон появлялся считаное число раз.