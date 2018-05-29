Владивосток, 29 мая, 2018, 09:02 — ИА Регнум. В Приморье более 7 тыс. детей-сирот. Из них 5 237 совершеннолетние и имеют право на получение жилья. Остальные, не достигшие 18-летнего возраста, стоят в очереди. У многих выпускников детских домов есть на руках неисполненные судебные решения на получение квартир. Назревают протестные акции. Чтобы обеспечить всех нуждающихся разом, из бюджета нужно выделить 8,5 млрд рублей. Но такой возможности в крае сегодня нет, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ян де Брай. Забота о сиротах. 1663

В Приморском крае остро стоит проблема обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. От них в правоохранительные органы поступает много жалоб. Регион входит в пятерку самых проблемных в России, занимает второе место. На этом акцентировал внимание и прокурор края Сергей Бессчасный, выступая в конце 2017 года перед депутатами Законодательного собрания.

«Очередь из числа выпускников детских домов на получение жилья ведется индивидуально в каждом муниципальном образовании Приморья. Чтобы обеспечить всех нуждающихся одномоментно, из бюджета нужно предоставить 8,5 млрд рублей, такой возможности в крае сегодня нет», — озвучила вице-губернатор Ирина Мануйлова.

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По словам чиновников, очередь значительно увеличилась с 1 января 2013 года, когда российское законодательство позволило встать в очередь тем, кому больше 23 лет и кто ранее не был обеспечен жильем. Таким образом, претендовать на получение квадратных метров от государства смогли даже те, кому больше 60 лет. С тех пор очередь ежегодно растет на 800−900 человек.

«На 2018 год в Приморье запланировано 968 млн рублей на решение квартирного вопроса детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 300,5 млн — на строительство жилья и 631,5 млн рублей — на приобретение квартир вторичного рынка. 172 человека уже получили квартиры в этом году. 45 из них — в домах, сданных в декабре 2017 года, 124 квартиры — в жилом доме, сданном в этом году. Также выданы три сертификата на жилье по судебным решениям от 2012 года, когда действовала такая мера, как выдача сертификата на жилье выпускникам детских домов», — добавила Мануйлова.

В 2018 году для приморских детей-сирот уже купили 42 квартиры. Еще 46 аукционов начались в мае, примерно по столько же конкурсных процедур запланировано и на последующие месяцы.

Новый закон, принятый врио губернатора Андрея Тарасенко 4 мая, позволит теперь тем, кто стоит в очереди на получение жилья и временно арендует его, ежемесячно получать компенсацию из краевого бюджета: 5 тысяч рублей во Владивостоке и 3 тысячи рублей в других городах и районах края. Сейчас прорабатывается механизм выплат.

До конца года в крае планируют приобрести около 300 квартир для детей-сирот. Также в планах — строительство 12 жилых домов для ребят из очереди. Три дома начнут строить уже в этом году — два 45-квартирных в Лесозаводске и один в Находке на 36 квартир. Также земельные участки уже предоставлены под строительство домов в поселке Славянка Хасанского района (для двух 45-квартирных домов), поселке Пограничный Пограничного района (двух 45-квартирных домов), поселке Смоляниново Шкотовского района (под один 45-квартирный дом) и селе Екатериновка Партизанского района (для двух 45-квартирных домов). Во Владивостоке 30 квартир для детей-сирот отдадут в жилом районе «Снеговая падь».

Встречаясь с выпускниками детских домов в последних числах мая, Андрей Тарасенко сказал, что администрация края обратилась в правительство России с предложением ввести еще одну меру, которая должна быстро решить вопрос с очередью для детей-сирот.

«Мы предложили позволить нам выпустить сертификаты, дающие тем, кто стоит в очереди, право приобрести жилье в любом строящемся доме на территории края. Если будем двигаться по тем правилам, которые существуют сегодня, мы решим вопрос еще очень нескоро. А такие сертификаты позволят вам получить жилье в кратчайшие сроки», — пояснил врио губернатора.

Глава Приморья добавил, что норма предоставления жилья детям-сиротам в России — до 36 квадратных метров. С помощью сертификата ребята смогут либо купить жилье или же объединить этот сертификат с материнским капиталом, так как у многих из них уже есть дети.

«Мы действительно хотим решить вопрос с очередью. Стоимость сертификата будет около 1,8 миллиона рублей — из расчета 36 квадратных метров по цене в 51 тысячу рублей — именно такую стоимость метра в Приморье утвердил Минстрой», — заверил Андрей Тарасенко.

Между тем буквально перед 9 Мая Дмитрий Медведев на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме заявил о том, что полученное жилье сироты продают, а деньги пропивают. Поэтому назрела необходимость обеспечивать эту категорию граждан квартирами, которые будут находиться в собственности у государства.

За срыв программы предоставления жилья приморским детям-сиротам в 2017 году возбуждено уголовное дело против бывшего директора департамента градостроительства. Терпение молодых сирот на пределе, инициаторы намерены выйти 1 июня на протестные акции в разных городах региона.

«Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, ожидающие получение жилья в Приморском крае, отзовитесь! Во Владивостоке, а также в других городах Приморского края организуются митинги по данному вопросу. Митинг пройдёт 1 июня, с 14:00—16:00 . ЕСЛИ ТЫ ДУМАЕШЬ О СВОЁМ БУДУЩЕМ, ЕСЛИ ТЕБЕ НАДОЕЛО ЖДАТЬ ГОДАМИ, ЕСЛИ ТЫ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ, не оставайся в стороне! Нужно объединяться! Вместе мы сильнее», — такие призывы распространяются в мессенджерах и соцсетях.

Почти всем им негде жить, хотя на руках судебные решения по предоставлению жилья. Они вынуждены годами скитаться по углам, снимать комнаты, а жизнь идет, и у них у самих уже рождаются дети.

Марина Дороганова встала на специализированный жилищный учет в 2013 году, у нее уже ребенку 6 лет, но они до сих пор не имеют своего угла. Они — социальные бомжи. В 2015 году она выиграла суд, который определил выделить ей жилье, но судебное решение до сих пор так и не выполнено.

«Ходили на прием в градостроительство, к вице-губернатору Межонову, в департамент образования. Все ссылаются друг на друга. Говорят, не выделяются земли, денежные средства, ничем не можем помочь. Ждите дальше. И так из года в год», — рассказала молодая мама.

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Пока суть да дело, дети-сироты стучатся во все двери и объединяются в соцсетях:

«Здравствуйте, я сирота и у меня не все хорошо, я люблю свою страну, но не люблю, когда нас обижают. Я не наркоман и не алкоголик».

Многие из них обращаются напрямую к премьер-министру Дмитрию Медведеву:

«Дмитрий Анатольевич!!! Я сирота, а не алкаш и не наркоман!!! Жду обещанное жилье более трех лет!!!»

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект, прописывающий новые правила для получения жилья детьми, оставшимися без родителей, Госдума приняла в первом чтении 12 апреля. Новые правила получения жилья позволят эффективно решать проблемы с обеспечением детей-сирот жильем и исключить многочисленные случаи обращения таких граждан в суд за защитой своих прав, ожидают авторы инициативы.