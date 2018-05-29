Барнаул, 29 мая, 2018, 08:54 — ИА Регнум. Неблагоприятные погодные условия в Сибири и как следствие — задержка посевной кампании — повлияли на снижение прогноза по урожаю российской пшеницы и зерновых в 2018 году. По данным сайта «Крестьянские ведомости», с 78,2 млн т до 77 млн т аналитический центр «СовЭкон» понизил прогноз урожая пшеницы, а в целом прогноз сбора зерна понижен со 126,2 млн т до 124,9 млн т.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Неблагоприятные погодные условия скажутся на качестве зерновых в Сибири

Комментируя этот шаг, директор «СовЭкона» Андрей Сизов в ходе заседания Зернового клуба не исключил, что из-за этой региональной ситуации в Сибири придётся и дальше понижать прогнозы по зерновым культурам.

Прогноз в сторону снижения урожая зерновых в России собираются обнародовать и эксперты Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).

«Он будет объявлен на следующей неделе, пока лишь могу сказать, что однозначно будет снижение», — таково мнение руководителя зернового направления ИКАР Олега Суханова.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтайская пшеница

По его словам, даже если сибирским аграриям удастся увеличить темпы посевой кампании, урожайность уже не будет такой высокой. Данные Минсельхоза РФ свидетельствуют о том, что к 24 мая сев яровых зерновых в Сибирском федеральном округе отставал от прошлогодних темпов в два раза.

В Алтайском крае, где по итогам 2017 года были получены рекордные 5,1 млн тонн зерна, в этом году складываются аномальные погодные условия и наблюдается наложение нескольких факторов: поздняя весна, низкие температуры, обильные осадки. Только в мае в отдельных территориях зафиксировано выпадение двух-трех месячных норм осадков. По состоянию на 28 мая, хозяйства региона посеяли 1,8 миллиона гектаров всех сельхозкультур (более 38% от плановой площади).

«Мы имеем отставание от прошлого года. Оно обусловлено только погодным фактором и никаких других причин здесь нет», — заявил алтайский губернатор Александр Карлин.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Уборка урожая

Вместе с тем, по его словам, есть основания полагать, что основной объём работ в регионе будет выполнен до 10 июня.

«Мы не прогнозируем технологической катастрофы, но напряжение есть», — подчеркнул глава Алтайского края.

Погодный фактор сдерживает темпы посевных и в Забайкальском крае.

«Пыльные бури, перепады температуры воздуха, низкое содержание влаги в пахотном слое почвы не позволяют хозяйствам в полном объёме вести весенне-полевые работы», — сообщает региональный минсельхоз.

В целом на сегодняшний день яровой сев в регионе выполнен на 65,4 тыс. гектарах (36% от запланированных площадей). Зерновые культуры занимают 48,3 тыс. гектаров (38%), пшеница размещена на площади 45,3 тыс. гектаров (67%).

Началу массовой посевной кампании в Красноярском крае тоже мешает сейчас большое количество влаги на полях, образовавшейся в результате таяния снегов.

«Отставание от графика прошлого года есть. Однако при хорошей погоде, как сейчас, при том наличии посевных агрегатов, которые есть у нас, мы способны в сутки сеять от 35 до 60 тысяч гектаров. И если посчитать, то отставание в сутках от графика прошлого года получится всего 3−4 дня», — считает министр сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов.

Перед аграриями Иркутской области в этом году стоят задачя произвести зерна — 880 тыс. тонн, картофеля — 599 тыс. тонн, овощей — 158 тыс. тонн, кроме того, необходимо заготовить на одну условную голову скота не менее 23 центнеров кормовых единиц грубых и сочных кормов. Как сообщил министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков, уже посеяно 263,8 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, что составляет 59% от запланированного объёма, 14,2 тыс. га рапса или 71% от плана.

Самые низкие темпы ярового сева за последние десять лет наблюдаются сейчас в Новосибирской области. По словам и. о. министра сельского хозяйства Евгения Лещенко, в среднем в сутки в течение мая новосибирским сельхозпроизводителям удаётся засеять площадь в 31 тысячу га, при плановых показателях — 97 тысяч. Всего же необходимо провести яровой сев на площади два миллиона га.

Планируемое введение режима ЧС позволит правительству области ходатайствовать перед финансовыми кредитными организациями о продлении кредитов, привлечённых новосибирскими сельхозтоваропроизводителями на проведение весенне-полевых работ.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, у аграриев Сибири сейчас две напасти — сложное экономическое положение вследствие рухнувших цен и морозная весна. Перенос сроков посевной кампании потребует дополнительных ресурсов.