Сибирские морозы повлияли на снижение прогноза урожая зерновых в России
Барнаул, 29 мая, 2018, 08:54 — ИА Регнум. Неблагоприятные погодные условия в Сибири и как следствие — задержка посевной кампании — повлияли на снижение прогноза по урожаю российской пшеницы и зерновых в 2018 году. По данным сайта «Крестьянские ведомости», с 78,2 млн т до 77 млн т аналитический центр «СовЭкон» понизил прогноз урожая пшеницы, а в целом прогноз сбора зерна понижен со 126,2 млн т до 124,9 млн т.
Комментируя этот шаг, директор «СовЭкона» Андрей Сизов в ходе заседания Зернового клуба не исключил, что из-за этой региональной ситуации в Сибири придётся и дальше понижать прогнозы по зерновым культурам.
Прогноз в сторону снижения урожая зерновых в России собираются обнародовать и эксперты Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).
«Он будет объявлен на следующей неделе, пока лишь могу сказать, что однозначно будет снижение», — таково мнение руководителя зернового направления ИКАР Олега Суханова.
По его словам, даже если сибирским аграриям удастся увеличить темпы посевой кампании, урожайность уже не будет такой высокой. Данные Минсельхоза РФ свидетельствуют о том, что к 24 мая сев яровых зерновых в Сибирском федеральном округе отставал от прошлогодних темпов в два раза.
В Алтайском крае, где по итогам 2017 года были получены рекордные 5,1 млн тонн зерна, в этом году складываются аномальные погодные условия и наблюдается наложение нескольких факторов: поздняя весна, низкие температуры, обильные осадки. Только в мае в отдельных территориях зафиксировано выпадение двух-трех месячных норм осадков. По состоянию на 28 мая, хозяйства региона посеяли 1,8 миллиона гектаров всех сельхозкультур (более 38% от плановой площади).
«Мы имеем отставание от прошлого года. Оно обусловлено только погодным фактором и никаких других причин здесь нет», — заявил алтайский губернатор Александр Карлин.
Вместе с тем, по его словам, есть основания полагать, что основной объём работ в регионе будет выполнен до 10 июня.
«Мы не прогнозируем технологической катастрофы, но напряжение есть», — подчеркнул глава Алтайского края.
Погодный фактор сдерживает темпы посевных и в Забайкальском крае.
«Пыльные бури, перепады температуры воздуха, низкое содержание влаги в пахотном слое почвы не позволяют хозяйствам в полном объёме вести весенне-полевые работы», — сообщает региональный минсельхоз.
В целом на сегодняшний день яровой сев в регионе выполнен на 65,4 тыс. гектарах (36% от запланированных площадей). Зерновые культуры занимают 48,3 тыс. гектаров (38%), пшеница размещена на площади 45,3 тыс. гектаров (67%).
Началу массовой посевной кампании в Красноярском крае тоже мешает сейчас большое количество влаги на полях, образовавшейся в результате таяния снегов.
«Отставание от графика прошлого года есть. Однако при хорошей погоде, как сейчас, при том наличии посевных агрегатов, которые есть у нас, мы способны в сутки сеять от 35 до 60 тысяч гектаров. И если посчитать, то отставание в сутках от графика прошлого года получится всего 3−4 дня», — считает министр сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов.
Перед аграриями Иркутской области в этом году стоят задачя произвести зерна — 880 тыс. тонн, картофеля — 599 тыс. тонн, овощей — 158 тыс. тонн, кроме того, необходимо заготовить на одну условную голову скота не менее 23 центнеров кормовых единиц грубых и сочных кормов. Как сообщил министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков, уже посеяно 263,8 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, что составляет 59% от запланированного объёма, 14,2 тыс. га рапса или 71% от плана.
Самые низкие темпы ярового сева за последние десять лет наблюдаются сейчас в Новосибирской области. По словам и. о. министра сельского хозяйства Евгения Лещенко, в среднем в сутки в течение мая новосибирским сельхозпроизводителям удаётся засеять площадь в 31 тысячу га, при плановых показателях — 97 тысяч. Всего же необходимо провести яровой сев на площади два миллиона га.
Планируемое введение режима ЧС позволит правительству области ходатайствовать перед финансовыми кредитными организациями о продлении кредитов, привлечённых новосибирскими сельхозтоваропроизводителями на проведение весенне-полевых работ.
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Как уже сообщало ИА REGNUM, у аграриев Сибири сейчас две напасти — сложное экономическое положение вследствие рухнувших цен и морозная весна. Перенос сроков посевной кампании потребует дополнительных ресурсов.