Арлингтоне, США, 29 мая, 2018, 08:48 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата на Арлингтонском национальном кладбище по случаю Дня поминовения, сообщает Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Таким образом глава Белого дома почтил память американских военных, погибших на полях сражений.

Трамп напомнил, что более 82 тыс. солдат до сих пор числятся пропавшими без вести, а Вашингтон никогда не прекратит работу по установлению обстоятельств их гибели.

Напомним, военное кладбище в Арлингтоне, расположенное недалеко от Вашингтона, было основано в 1865 году и предназначалось для захоронения солдат, погибших в Гражданской войне. На нем захоронены участники войн, президенты, американские астронавты. На мемориале погребено около 320 тыс. человек.