Париж, 29 мая, 2018, 08:42 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон вступился за редакцию журнала Le Point, которая вызвала гнев турецкоязычного населения Франции. Свою позицию Макрон опубликовал в Twitter 28 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Совершенно не приемлемо удаление плакатов Le Point из газетных киосков на том основании, что они не нравятся врагам свободы во Франции или за рубежом. У свободы прессы нет цены: без нее будет диктатура», — написал Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, журнал Le Point поместил на обложку журнала портрет президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с подзаголовком «диктатор». Возмущенные сторонники президента сорвали рекламные афиши журнала и потребовали изъять номер из киосков.