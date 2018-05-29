Солсбери, Великобритания, 29 мая, 2018, 08:22 — ИА Регнум. Врачи окружной больницы Солсбери (Великобритания), в том числе и лечащий врач, не верили, что британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия смогут выжить после отравления. Об этом сообщает агентство Press Association.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туманный Альбион

Врачи, занимавшиеся лечением Скрипалей, станут главными героями программы Newsnight (телеканал ВВС), которая выйдет в эфир 29 мая. Медики и не надеялись, что они выживут, когда узнали, что отравили Скрипалей нервно-паралитическим веществом.

«Мы бы перепробовали все наши методы лечения. Мы оказали наилучшую клиническую помощь. Однако были все признаки того, что они не выживут», — сказал врач интенсивной терапии Стивен Джукс.

Заведующий отделением интенсивной терапии Данкан Мюррей подтвердил эту оценку. Он также выразил благодарность лаборатории Портон-Даун — центру по защите от химической, биологической, радиологической и ядерной опасности, расположенному в Солсбери.

«И я полагаю, что поддержали и внесли свой немалый вклад очень хорошо информированные международные эксперты, некоторые из которых, к счастью, оказались прямо у нас на пороге, в том числе из Портон-Даун», — добавил он.

Главврач больницы Кристин Бланшард подчеркнула, что у медиков не было долгосрочного прогноза в отношении состояния пострадавших, включая полицейского Ника Бэйли.

Ранее, 10 апреля, из больницы была выписана Юлия Скрипаль, а 18 мая был выписан Сергей Скрипаль. Где они сейчас находятся — неизвестно, доступа родственников и сотрудников посольства РФ к ним нет.

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Reuters разместило первое интервью со Скрипаль, в котором она сказала, будто им с отцом очень повезло, что они смогли выжить после «покушения на убийство» в Солсбери (Великобритания).

В посольстве России в Великобритании предположили, что это видеообращение Юлии Скрипаль сделано под давлением Лондона. Вполне очевидно, Юлия зачитывала заранее написанный текст, причем написанный носителем языка, а затем переведенный на русский.

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По мнению директора Института проблем глобализации Михаила Делягина, британские спецслужбы отравили гражданина России, применив химическое оружие в центре собственной столицы, — и они «облажались». После отравления они похитили российских граждан, они «находятся на военной базе без права связи с внешним миром и без доступа родственников, которым не дают визы».

Иными словами, сложилась ситуация абсолютной лжи. Кроме того, напомнил Делягин, швейцарские специалисты объяснили, что на самом деле яд, которым отравили Скрипалей, не тот, что на Западе называют «Новичок». Это другое вещество, которое не производилось в СССР никогда.

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Поэтому очередная антироссийская истерика, которую начинают английские парламентарии, — это способ прикрыть фиаско Великобритании в этой провокации.