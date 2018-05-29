Луганск, 29 мая, 2018, 08:17 — ИА Регнум. В нарушение «режима тишины» киевские боевики обстреляли объекты в Луганской Народной республике (ЛНР) шесть раз за минувшие сутки, сообщил 29 мая Луганский информационный центр со ссылкой на пресс-службу регионального оборонного ведомства.

ИА Красная Весна Взрыв. ЛНР.

При ведении огня украинские военные применяли 120-мм и 82-мм минометы, автоматические станковые гранатометы АГС и другое оружие. Стрельба велась по объектам, расположенным в районах поселка городского типа Донецкий, поселка Голубовское, сел Желобок, Пришиб и Лозовое.

Напомним, обязательства по соблюдению «режима тишины» в Донбассе украинская сторона приняла на себя в 2014 году. Несмотря на это, а также подписанные Киевом Минские соглашения, атаки со стороны Украины продолжаются в ежедневном режиме, в том числе, с использованием тяжелой артиллерии.

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