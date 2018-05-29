Владивосток, 29 мая, 2018, 08:19 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей Тарасенко подписал распоряжение о снятии в регионе особого противопожарного режима, сообщает 29 мая пресс-служба краевой администрации.

Винцентас Дмахаускас. Пожар в лесу. 1860

Основанием для этого стала нормализация обстановки в регионе, связанной с лесными пожарами. В краевом департаменте лесного хозяйства отметили, что в лесах и дальше необходимо соблюдать правила противопожарной безопасности.

Напомним, особый противопожарный режим был введен на всей территории края 9 апреля, он предполагал запрет на разведение открытого огня и сжигание мусора на муниципальной территории, а также запрет на посещение гражданами лесов.

С начала 2018 года в Приморье было зарегистрировано 358 лесных пожаров, выявлено 47 виновных лиц, наложено штрафов на общую сумму более 5,8 млн рублей.

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