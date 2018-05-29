Чебоксары, 29 мая, 2018, 08:14 — ИА Регнум. История с «делом реставраторов» и господином Колесниковым (руководитель группы компаний «Роспан», а ранее «Савва»), наконец, вызвала реакцию у чувашских властей. Десять дней спустя после ареста Никиты Колесникова, на совещании 28 мая, глава Чувашии Михаил Игнатьев обратил внимание на деятельность и активы создателя группы компаний «Савва» в Чувашии. Глава региона отметил, что Управление Росреестра по Чувашской Республике и руководство муниципалитетов должны быть разборчивее в имущественных и земельных вопросах при принятии решений, сообщает пресс-служба Игнатьева.

Cap.ru Никита Колесников, Дмитрий Романцов (скрывался в США) и Николай Федоров после посещения строительного объекта (гостиница «Сувар»)

На совещании было отмечено, что в связи с «делом реставраторов» и ущербом в 860 млн рублей Государственному Эрмитажу от действий руководителя группы компаний «Роспан» Никиты Колесникова, выступавшего подрядчиком строительства здания публичной библиотеки музея, возможно наложение ареста на имущество, принадлежащее данной группе компаний.

Так, согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости, в собственности ООО «Роспан» на территории Чувашии зарегистрирован 31 объект недвижимости площадью 1705,6 кв. м (жилые и нежилое помещения), одно сооружение протяженностью 340 м и 19 земельных участков общей площадью 70 218 кв. м. Все объекты расположены на территории г. Новочебоксарска.

Кроме того, администрацией Новочебоксарска с ООО «Роспан» заключены договора аренды на ряд земельных участков. В частности, речь идет о земельном участке площадью 0,7 га для строительства жилого комплекса «Речной бульвар» г. Новочебоксарск. На дату заключения договора аренды (30.08.2013 г.) границы земельного участка не установлены в соответствии с федеральным законодательством, земельный участок на государственный кадастровый учет не был поставлен.

По сведениям, администрацией г. Новочебоксарска в целях возведения многоквартирного дома (поз. 3) в жилом комплексе «Речной бульвар» 22.05.2015 г. выдано разрешение на строительство сроком до 21.02.2017 г. , которое в последующем продлено до 25.12.2018 г. Ввод в эксплуатацию данного жилого дома планируется в 2018 году.

«Полагаю, что этот дом не будет введен в эксплуатацию. Оценивайте ситуацию», — обратился Михаил Игнатьев к руководителю администрации Новочебоксарска Ольге Чепрасовой и потребовал обеспечения всех прав участников долевого строительства.

«Группа компаний «Савва» и ряд других юридических лиц под координацией Никиты Колесникова вывели из экономики Чувашии порядка 7 млрд рублей. Пострадали также дольщики на 2,5 млрд рублей. Еще семь лет назад я публично говорил об этом, мы публично обсуждали данную проблему на координационных совещаниях по обеспечению правопорядка», — отметил Михаил Игнатьев.

Руководитель региона напомнил, какие проблемные объекты были оставлены Чувашии московской ГК «Савва» и с каким трудом они реанимировались. В их числе — Чебоксарская чулочно-трикотажная фабрика, хлопчатобумажный комбинат, Новочебоксарский ДСК. ГК «Савва» также принадлежали ряд СМИ, в том числе телеканал, которые активно популяризировали такие скандально известные проекты, как строительство «Финской долины», пятизвездочного «Сувар-отеля», федерального проекта «Новый город», новые бренды в текстильной отрасли под объединённым названием «Волжская текстильная компания» (ВТК).

В настоящее время осталась недостроенной гостиница «Сувар». Будет проверено соответствие законодательству разрешений на строительство, резюмировал глава Чувашии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2016 года в рамках расследования уголовного дела, связанного с культурным наследием страны, был задержан бывший замминистра культуры РФ Григорий Пирумов, вместе с ним по делу проходили еще восемь экс-чиновников и бизнесменов. По данным следствия, фигуранты заключали государственные контракты на проведение реставрационных работ с заведомо завышенной стоимостью с целью хищения выделенных на это бюджетных средств.

В октябре 2017 года Пирумов был признан виновным, суд приговорил его к лишению свободы сроком на 1,5 года и штрафу в размере 300 тыс. рублей. Однако он был освобожден из зала суда в связи с фактическим отбытием срока наказания в СИЗО.

Другой фигурант «дела реставраторов» — Никита Колесников, участвовавший в обналичивании похищенных средств, получил пять лет лишения свободы условно и штраф в размере 800 тыс. рублей.

Очередной виток «дела реставраторов» получил продолжение уже в мае нынешнего года. 18 мая 2018 года Басманный суд Москвы арестовал бывшего заместителя министра культуры РФ Григория Пирумова по делу о мошенничестве на два месяца. Руководителя группы компаний «Роспан» Никиту Колесникова также заключили под стражу до 16 июля, ему инкриминируется хищение 860 млн рублей при реконструкции фондохранилища Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Контракт Государственного Эрмитажа с ООО «Мехстройтранс», находящимся под контролем Колесникова, на сумму 3,667 млрд рублей был заключен в декабре 2015 года по итогам проведенного музеем аукциона. Эрмитаж в июле 2017 года расторг контракт с подрядчиком в одностороннем порядке, при этом из бюджета «Мехстройтранс» все равно получил 1,093 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , московской группе «Савва», которой покровительствовал экс-глава Чувашии Николай Федоров (ныне — первый вице-спикер Совета Федерации РФ), развернувшей свою деятельность в республике в середине 90-х со строительства завода по производству керамики «Сантек», в середине 2000-х уже принадлежали успешно пережившие «лихие 90-е» Чебоксарская чулочно-трикотажная фабрика, хлопчатобумажный комбинат, Новочебоксарский ДСК, а также несколько строительных компаний, ряд СМИ, в том числе телеканал. Холдинг отличился громким началом жилищного строительства «Финской долины», пятизвездочного «Сувар-отеля», федерального проекта «Новый город», наконец, новыми брендами в текстильной отрасли под объединённым названием «Волжская текстильная компания» (ВТК). Однако всё закончилось пшиком и с трудом реанимируется до сих пор. Новые республиканские власти тогда публично сравнивали схему банкротства ВТК с МММ. От деятельности «Саввы» в Чувашии пострадали более 1,4 тыс. дольщиков и соинвесторов. На ряд руководителей среднего звена были заведены уголовные дела, топ-менеджеры объявлены в международный розыск. Беспрецедентным для республики стало решение о привлечении к субсидиарной ответственности всего топ-менеджмента «Саввы». Сам Никита Колесников неоднократно был фигурантом уголовных дел в Чувашии, но в отношении него все они прекращались.

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