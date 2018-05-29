Москва, 29 мая, 2018, 08:08 — ИА Регнум. Московский парк «Зарядье» запустил сервис электронной продажи билетов. Онлайн-касса начал работать на сайте парка в разделе «Афиша». Онлайн-касса избавит посетителей от необходимости стоять в очереди в кассу. Все желающие смогут приобрести билеты в медиакомплексы парка — «Полет» и «Машина времени», ледяную пещеру и другие павильоны, сообщается на портале мэра Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва. Парк «Зарядье»

При входе в один из павильонов парка «Зарядье» достаточно приложить к считывающему устройству распечатанный билет или экран смартфона с QR-кодом. Отметим, чтобы воспользоваться сервисом, нужно зарегистрироваться, используя адрес электронной почты или аккаунт в соцсети. Онлайн-билеты можно приобрести за неделю до даты посещения.

Директор парка «Зарядье» Павел Трехлеб пояснил, что в дальнейшем планируется расширить ассортимент электронных билетов и распространить их на концерты и различные мероприятия парка.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, открытие парка «Зарядье» в Москве стало для жителей столицы резонансным событием. Об открытии уникального парка известно подавляющему большинству горожан (88%). Побывали в парке уже 28% москвичей.

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