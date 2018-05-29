Москва, 29 мая, 2018, 08:06 — ИА Регнум. Данные, полученные при исследовании доставленных из Сирии американских крылатых ракет «Томагавк», будут использованы при создании новых российских комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом рассказал советник первого заместителя генерального директора концерна Радиоэлектронные технологии (КРЭТ) Владимир Михеев.

Советский инспектор изучает ракету Томагавк наземного базирования перед её уничтожением. октябрь 1988

По его словам, в настоящее время «уже готовятся технические задания на новые работы» по созданию образцов вооружения для ведения «электронной войны».

«Новая техника должна перекрывать все частотные диапазоны — и оптические и радиотехнические, которые мы увидели в изделиях наших визави», — цитирует слова Михеева РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля корабли и самолёты США, Великобритании и Франции нанесли ракетные удары по объектам в Сирии. По сообщению российского военного ведомства, большинство ракет было уничтожено сирийскими силами ПВО, а впоследствии военные Сирии обнаружили два неразорвавшихся «Томагавка» и передали их России.

Читайте также: США могут отказаться от крылатых ракет Tomahawk — СМИ