Екатеринбург, 29 мая, 2018, 08:08 — ИА Регнум. В Екатеринбурге прокуратура выявила нарушения в деятельности муниципального унитарного предприятия «Золушка», которое занимается организацией питания детей в школах, а также летних лагерях дневного пребывания. По результатам надзорных мероприятий все материалы будут переданы в следственные органы для дачи правовой оценки деятельности предприятия, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cenya Glova Школьная столовая

В ходе пресс-конференции представитель прокуратуры Свердловской области Николай Сафронов сообщил журналистам, нарушения обнаружены в нескольких школах, гимназиях и лицеях Екатеринбурга. В частности, были обнаружены продукты с истекшим сроком годности или вовсе без документов, подтверждающих их качество и безопасность, а также несоответствие веса готовых блюд заявленному в меню.

Уже на данный момент возбуждены административные производства в отношении школьных заведующих организацией питания, которые оштрафованы на пять тысяч рублей. Также административный штраф в размере 30 тыс. рублей выписан ЕМУП «Золушка».

Более того, в отношении муниципального унитарного предприятия продолжается проверка на предмет завышения цен на продукты питания и готовые блюда, а также соблюдение законодательства о закупках.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее екатеринбургское МУП «Золушка» уже попадало в поле зрения правоохранительных органов. В начале 2018 года в ряде школ города произошли массовые отравления учащихся. В ходе проверок было установлено, что организацией питания в школах и гимназиях занимается МУП «Золушка», а по факту массового отравления учащихся было возбуждено уголовное дело.

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Уже в начале февраля в помещениях муниципального унитарного предприятия прошли обыски.

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Напомним, в начале февраля стало известно о массовом заболевании учеников школ №64 (22 школьника) и №74 (17 учащихся). Дети попали в медицинские учреждения с острой кишечной инфекцией, которая могла быть получена в том числе через продукты питания.