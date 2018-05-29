Киев, 29 мая, 2018, 07:54 — ИА Регнум. Убытки украинской стороны от запуска газопровода «Северный поток — 2» можно будет компенсировать посредством заключения межгосударственного соглашения с Россией и Германией по гарантированным объёмам прокачки газа через украинскую газотранспортную сеть. Об этом заявил постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба в интервью «РБК Украина».

Gazprom.ru Строительство газопровода «Северный поток — 2»

По его словам, в том случае, если проект «Северного потока — 2» реализуется, Украина должна получить международные «юридические гарантии».

«Не наподобие Будапештского меморандума, а конкретные межгосударственные соглашения. И не двухсторонние, а трёхсторонние — между Германией, Украиной и Россией на предмет, например, того, что оговоренные конкретные объёмы газа Россия при любых обстоятельствах транспортирует через украинскую систему», — цитирует издание слова дипломата.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая на пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой генеральный секретарь военного блока НАТО Йенс Столтенберг признал, что страны военного блока пока не пришли к консенсусу в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2».Он добавил, что некоторые страны — члены НАТО, в частности Германия, считают российский газопровод исключительно коммерческим проектом.

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