Киев, 29 мая, 2018, 07:43 — ИА Регнум. Отсутствие реформ, коррупция и накопившийся долг Украины приведут страну к краху до президентских и парламентских выборов 2019 года, об этом 28 мая сообщили эксперты, опрошенные изданием «Апостроф».

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Член исполкома украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран заявил, что дефолт на Украине возможен с вероятностью 99% при условии, что МВФ не продлит соглашения по кредитам.

В свою очередь специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса пояснил, что Киев должен добиться выплат по существующим обязательствам любой ценой, иначе «наступает вообще конец света».

С тем, что на Украине «назрели» структурные реформы, согласны все аналитики. Главным условием выхода из кризисной ситуации они считают реструктуризацию текущих долговых обязательств и получение новых пакетов макроэкономической помощи от иностранных фондов.

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