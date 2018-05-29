Киев живет в ожидании дефолта и выборов — эксперты заявили о крахе Украины
Киев, 29 мая, 2018, 07:43 — ИА Регнум. Отсутствие реформ, коррупция и накопившийся долг Украины приведут страну к краху до президентских и парламентских выборов 2019 года, об этом 28 мая сообщили эксперты, опрошенные изданием «Апостроф».
Член исполкома украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран заявил, что дефолт на Украине возможен с вероятностью 99% при условии, что МВФ не продлит соглашения по кредитам.
В свою очередь специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса пояснил, что Киев должен добиться выплат по существующим обязательствам любой ценой, иначе «наступает вообще конец света».
С тем, что на Украине «назрели» структурные реформы, согласны все аналитики. Главным условием выхода из кризисной ситуации они считают реструктуризацию текущих долговых обязательств и получение новых пакетов макроэкономической помощи от иностранных фондов.
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