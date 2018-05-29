Якутск, 29 мая, 2018, 08:21 — ИА Регнум. Назначение временно исполняющим обязанности главы Якутии экс-мэра Якутска Айсена Николаева расстроило многих жителей республики. Экс-главе столицы региона якутяне ставят в вину, что он ещё не навёл порядок в городе, а уже отправился руководить республикой, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Улучшений от таких перемен жители Якутии не ждут, судя по их реакции в соцсетях.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Чиновник

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Много, конечно, и тех, кто поддерживает Айсена Николаева в надежде на перемены в лучшую сторону, но недовольных явно больше. Люди считают, что и в мэрии Якутска, и в самом городе до сих пор не наведён порядок.

«Чем заслужил сие назначение? — удивляются якутяне. — В городе бардак, всё на соплях держится, сегодняшний ветер это доказал, незаконные стройки, беспорядок в школах и детских садах…», «Насмешили… Не столица, а помойка», «Город задыхается от пыли. После дождя — потоп, после ветра — разруха: крыши срывает, падают столбы, светофоры. Гнать его вместе с Борисовым поганой метлой», «Что изменится? Абсолютно ничего. Айсен из той же системы».

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Люди ставят в укор Айсену Николаеву странные взаимодействия руководства города с армянскими строительными компаниями и опасаются, что теперь, когда им дадут дорогу на республиканском уровне, обманутых дольщиков станет ещё больше. «Сегодня праздник у армян», — шутят якутяне.

«Приплыли…», «Это плевок в лицо народа Якутии», «Шило на мыло», «Из-за него 35-ую школу 7 лет не могут построить. Ради стройки Саакяна?», «Бизнесмен. Карты пенсионеров и школьные проездные «привязал» к своему банку, дорог нет…», «Одни минусы во время правления Борисова, и от Николаева тоже ничего хорошего не будет», «Город в порядке содержать не может, а тут целая республика», «Возле него столько махинаций, один он чистый. Куда мы катимся???», «Ясно. Не плевать против ветра (федералов) и делать свои дела. Весьма дипломатично и выгодно себе, своему потомству. А там хоть трава не расти», «Из одной компании с Егором Борисовым, всё равно будет гнуться та же политика, то же кумовство, только более с харизматичным главой», «Никогда, наверное, нашей республике не процветать, такова, видимо, доля», — комментируют якутяне в соцстеях назначение.

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Вспоминают Айсену Николаеву и его промах с неудавшейся, но обещанной застройкой 17-го квартала, старые деревянные многоэтажки, которые китайская компания «Чжода» обещала заменить на новостройки, и его связь с «Алмазэргиенбанком», где председатель правления его жена, Людмила Николаева. Многие признаются, что предпочли бы Айсену Николаеву варяга в надежде, что человек, не опутанный связями в республике, с большей долей вероятности смог бы навести в ней порядок.

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Как сообщало ИА REGNUM, заступивший 28 мая на должность временно исполняющего обязанности главы Якутии Айсен Николаев задекларировал за 2017 год 8,1 млн рублей доходов. Его жена Людмила Николаева заработала в три раза больше — 24 млн рублей.

Напомним, что Айсен Николаев и его жена, председатель правления АКБ «Алмазэргиэнбанк» Людмила Николаева, в 2016 году подавали в суд на ИА REGNUM за публикацию выдержек из петиции с призывом остановить в Якутске коррупционный беспредел. Им было полностью отказано в удовлетворении иска об опровержении сведений о том, что «в течение многих лет в Якутске проводится планомерный рейдерский захват имущества и земли, находящейся в собственности граждан. Преследуя личную выгоду, используя административные рычаги и финансовые ресурсы, путём мошеннических коррупционных схем, подлога государственных документов, обмана, угроз и шантажа супруги Николаевы — глава администрации города А.С. Николаев и его супруга — Л.В. Николаева — Председатель Правления АКБ «Алмазэргиэнбанк», создали семейный налаженный «бизнес-конвейер» по присвоению чужой собственности».

Также не удалось супругам опровергнуть опубликованные заявления, что, «используя административный ресурс, супруги Николаевы выработали систему принудительного сноса жилых домов в центре города, которые намеренно доводятся до состояния крайней аварийности».