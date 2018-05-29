Тель-Авив, Израиль, 29 мая, 2018, 07:43 — ИА Регнум. Союз журналистов Палестины осудил израильский законопроект, запрещающий фотографирование военнослужащих, находящихся при исполнении, сообщает 29 мая Al Jazeera.

Армия Израиля

«Законопроект наносит удар по свободе прессы, узаконивает израильскую оккупацию палестинских территорий», — говорится в заявлении палестинских журналистов.

Напомним, законопроект был предложен на рассмотрение израильскому Кнессету 24 мая и был поддержан министром обороны страны Авигдором Либерманом.

Палестинцы опасаются, что если проект станет законом, то он позволит израильской армии безнаказанно совершать преступления.