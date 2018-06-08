Москва, 11 сентября, 2019, 06:28 — ИА Регнум. Суд по интеллектуальным правам 16 сентября 2019 года должен рассмотреть сразу два иска Минобороны к АО «Конструкторское бюро точного машиностроения имени А.Э. Нудельмана». Споры касаются прав на два изобретения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Оба иска поданы 20 августа 2019 года. Третьим лицом в деле участвует Роспатент, а иным лицом — заместитель Московского городского военного прокурора. Последнее ведомство выступило истцом в интересах Минобороны РФ.

Первый иск касается «признания патента Российской Федерации №160 007 на полезную модель «Бортовой полупроводниковый световой излучатель управляемого снаряда» недействительным в части указания патентообладателя», а второй — «о признании патента Российской Федерации №157 846 на полезную модель «Приемник излучения лазерно-лучевого канала управления» недействительным в части указания патентообладателя».

Напомним, АО «Конструкторское бюро точного машиностроения имени А.Э. Нудельмана» работает с 1934 года, специализируясь на создании систем и комплексов вооружения и военной техники для всех родов войск. Бюро входит в пул компании НПО «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех».