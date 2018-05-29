Варшава, 29 мая, 2018, 07:26 — ИА Регнум. НАТО должно поддержать надежды Украины и Грузии на вступление в альянс, говорится в итоговой декларации весенней сессии Парламентской ассамблеи (ПА) НАТО, которая завершилась 28 мая, сообщает пресс-служба ПА НАТО.

The Presidential Administration of Ukraine Заседание Комиссии Украина-НАТО под председательством Петра Порошенко

Согласно сообщению, страны альянса должны объединяьтся еще сильнее для того, чтобы бороться с Россией и терроризмом. Вместе с этим члены ассамблеи решили, что с Россией нужно одновременно и бороться, и вести конструктивный диалог. Помимо этого, Украина и Грузия должны не терять надежды вступить в альянс, отметили члены ПА НАТО.

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Напомним, ранее Украина приняла закон, который объявляет вступление в НАТО стратегическим интересом страны.