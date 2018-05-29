Омск, 29 мая, 2018, 06:53 — ИА Регнум. Май 2018 года в Омске стал самым холодным за последние 49 лет. На сегодняшний день среднесуточная температура остановилась на отметке +5…+8, что на 4−5 градусов ниже нормы.

Татьяна Иващенко Холодный день в Омске

«Май в нашем регионе вообще характеризуется неустойчивым характером погоды — сразу после жары могут быть заморозки. Но в этом году май действительно выдающийся. На сегодня среднесуточная температура остановилась на отметке +5…+8, что на 4−5 градусов ниже нормы. Такого холодного мая за всю историю наблюдений не было уже почти 50 лет — с 1969 года», — цитирует начальника отдела метеопрогнозов Обь-Иртышского УГМС Елену Адаренко «Комсомольская правда — Омск».

По словам специалистов, холодно было из-за превалирующих северных потоков. Однако, согласно прогнозам федерального Гидрометцентра, в июне и июле в Сибири температура воздуха будет даже немного выше нормы. В августе будет прохладнее, начнутся грозы.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, весна 2018 года принесла омским аграриям серьёзные проблемы. Посевная — под угрозой, в том числе из-за капризов погоды. В некоторых районах за май выпало до 2−3 месячных норм осадков. Влияют на ситуацию и постоянно растущие цены на топливо.

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