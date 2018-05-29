Омск, 29 мая, 2018, 06:13 — ИА Регнум. В Омской области посевная идёт с большим трудом. По оценкам региональных властей, сложилась критическая ситуация и с погодой, и с ценами на топливо.

Александр Дейнека. Деревня. 1934

Как сообщали ИА REGNUM в областном правительстве, по состоянию на 28 мая в регионе засеяно менее половины посевных площадей. К 50-процентной планке ярового сева подошли только несколько районов — Русско-Полянский, Полтавский, Шербакульский, Калачинский. В некоторых районах за май выпало до 2−3 месячных норм осадков. Избыточная влага не даёт технике выйти в поле. В целом по области план по однолетним травам выполнен только на треть, план по овощам — наполовину. Истекает время оптимальных агротехнических сроков сева зерновых и кормовых культур. Соответственно, сдвигаются и сроки уборки.

Там, где это возможно, работы ведутся в круглосуточном режиме. В Полтавском, Оконешниковском, Саргатском районах работы сдерживает избыток воды на полях, обильные дожди размывают дороги. Сложная ситуация сложилась в Большеуковском, Муромцевском, Седельниковском, Любинском, Усть-Ишимском районах.

«Районы озабочены тем, что могут не выполнить план сева, и придётся вернуть федеральные дотации, выделенные на прямую несвязанную поддержку», — говорится в сообщении облправительства.

Врио губернатора Омской области Александр Бурков поручил минсельхозу рассмотреть возможность введения режима ЧС в отдельных районах.

«Вашу боль слышим. Посевная идёт с большим трудом. Ситуация критическая и с погодой, и с ценами на топливо. Аграриям сейчас тяжело, и главы районов должны сейчас всё держать под личным контролем. С каждым хозяйством и фермером должен быть контакт. Это ваши кормильцы, и нужно понимать, если закроется предприятие, ферма — жизнь в деревне пойдёт на спад. Сегодня-завтра примем решение, в каких районах вводить режим чрезвычайной ситуации», — сказал Бурков.

Что касается растущих цен на топливо — это серьёзная проблема для аграриев. Как передают местные массмедиа, глава региона назвал сложившиеся цены на топливо «дикими».

"Цена просто зашкаливает. Это разрушает экономику сельскохозяйственных предприятий. Поэтому правительство Омской области вынуждено будет в ближайшее время обращаться к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву по принятию срочных мер по сдерживанию цен на топливо», — цитирует Александра Буркова «Новый Омск».

Между тем топливо в Омской области продолжает дорожать. Местные СМИ сообщают, что к концу мая цена за литр бензина АИ-92 основательно перевалила за 40 рублей. Литр АИ-95 стоит уже более 43 рублей, дизельное топливо — более 46 рублей.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Омской области в 2017 году в хозяйствах всех категорий произвели почти 3,5 млн тонн зерна; 741,1 тыс. тонн картофеля; 272,1 тыс. тонн овощей; 187,4 тыс. тонн масличных культур. Сбор урожая по сравнению с 2016 годом вырос на 6,1%, масличных культур — на 20,6%, картофеля — на 20,3%, овощей — на 12,6%, уточнили в Омскстате.

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