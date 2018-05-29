Богатые Сабы, Татарстан, 29 мая, 2018, 06:01 — ИА Регнум. Арбитражный суд Татарии продолжает принимать ходатайства от потенциальных кредиторов авиакомпании «ВИМ-Авиа», зарегистрированной в Сабинском районе республики, руководителем которого более 18 лет является брат главы региона Раис Минниханов. Среди заявителей около десятка работников авиапредприятия, а также юрлица, которым оно задолжало. Все требования начнут рассматривать после 14 июня 2018 года, когда будет решён вопрос, переходить ли от процедуры наблюдения к следующему этапу. Среди заявителей, выставивших крупные претензии, московское турагентство ЗАО «Трэвел» с суммой свыше 31 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Gellinger Cамолет

Иск с требованием признать банкротом авиапредприятие, прославившееся задержкой рейсов, а также бегством представителей топ-менеджмента за пределы страны, после того как к ним проявили интерес правоохранительные органы, был подан 21 ноября 2017 года. Заявителем выступило ульяновское общество «Спектр-Авиа» (сумма долга — 3,719 млн рублей), но 13 февраля 2018 года суд при рассмотрении иска заменил его на правопреемника из Москвы — на созданное в марте 2017 года ООО «РНГО», чьим единственным участником является ЗАО «Лизинговая компания «ТЭК». 13 февраля 2018 года Арбитражный суд Татарии ввёл в отношении авиакомпании первый этап банкротства — наблюдение.

«Представитель должника представил для приобщения к материалам дела подлинник гарантийного письма, согласно которому генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Авиакомпания «ВИМ-АВИА» обязуется оплатить задолженность перед акционерным обществом «Спектр-Авиа» в размере 3 719 252 рубля 88 копеек. Между тем представитель должника пояснил, что не располагает сведениями о реквизитах заявителя, в связи с чем просит предоставить время для произведения оплаты задолженности.

Представитель заявителя возразил против удовлетворения ходатайства должника, поскольку в картотеке арбитражных дел числится ещё один кредитор — ОАО «Банк Российский кредит», в случае удовлетворения заявления которого, сделка по оплате задолженности перед АО «Спектр-Авиа» будет признана недействительной как сделка, совершенная с предпочтением. Представитель ОАО «Банк Российский кредит» считает, что ходатайство представителя должника подлежит удовлетворению. На вопрос суда пояснил, что задолженность ООО «Авиакомпания «ВИМ-Авиа» перед ОАО «Банк Российский кредит» составляет более 100 млн рублей. Проводятся переговоры по вопросу погашения задолженности или заключению мирового соглашения», — отмечалось в определении суда.

При этом должник уверял, что у него «есть имущество и средства для погашения задолженности перед заявителями» и вопрос будет решён за неделю. Суд отклонил ходатайство об отложении слушаний, отметив, что сроки рассмотрения иска ограничены и «должник не лишён права погашения задолженности перед заявителем в процедуре наблюдения». Тогда же на суде было сообщено о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего гендиректора должника и выемке документации по этому делу.

Временным управляющим была назначена Мария Булатова, а срок наблюдения ограничен 14 июня 2018 года.

В период наблюдения в суд поступило несколько ходатайств от работников авиакомпании с требованием «о вступлении в дело в качестве третьего лица с самостоятельными требованиями о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам должника и солидарном взыскании заработной платы».

Напомним, в конце декабря 2017 года Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту невыплаты заработной платы сотрудникам «ВИМ-Авиа». Задолженность составила более 490 млн рублей. Перед этим ряд сотрудников компании объявили о голодовке.

В конце апреля 2018 года стало известно, что компания начала частичную выплату зарплаты, долги по которой к тому моменту были уже около 700 млн рублей. Средства для этого были изысканы из возмещения налогов, а также акцизов на топливо из федерального бюджета. Но их, судя по тому, что ходатайства с требованием о выплате зарплаты в суд стали поступать в мае 2018 года, явно недостаточно.

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Помимо работников к компании, у которой с октября 2017 года было ограничено действие сертификата эксплуатанта, многочисленные претензию имеют аэропорты, турагентства и иные юрлица. Только ЗАО «Трэвел» из Москвы требует выплаты 31 665 045,86 рубля задолженности. А ОАО «Банк Российский кредит» планирует вступить в дело с суммой 75 млн рублей.