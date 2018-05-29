Молдавия выдавливает Россию, Украина переживает за границы: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 29 мая, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- Выдавить всё русское: в Молдавии русский язык лишают статуса;
- Вода, земля, воздух: Литва сдала территорию НАТО;
- Забыть и примириться? Украина вновь уличает Россию в захватнических планах;
- Здоровью вредить: свой расчёт акцизов на алкоголь и табак предложили в Госдуме;
- Кадры решают: Айсен Николаев назначен врио главы Якутии.
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